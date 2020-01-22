Игроки ФК «Челябинск» в полную силу готовятся к оставшейся части чемпионата

Впереди у них ряд товарищеских матчей и турниров.

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Снегопад — не помеха футболистам клуба «Челябинск» интенсивно тренироваться на открытом поле стадиона «Сигнал». У них было полтора месяца отдыха, и теперь им нужно нагонять форму к предстоящим завершающим играм чемпионата.

Они уже прошли углублённое медико-функциональное обследование, а теперь занимаются «втягивающими» тренировками один раз в день. Со следующей недели начнутся двухразовые занятия, включающие в себя беговую работу, а также работу в тренажёрном зале.

«Мы все соскучились друг по другу и по футболу. Сейчас у нас всех хорошее настроение, делимся впечатлениями об отпуске. С положительными эмоциями приступаем к работе. Команда очень амбициозна, и мы будем стремиться только к лучшим результатам. У нас сейчас предстоит сложная неделя, но это необходимая работа, чтобы показать то, что мы умеем, в оставшейся части чемпионата», — поделился Павел Крыжевских, полузащитник ФК «Челябинск».

Впереди у команды запланирован месяц активных тренировок в Челябинске, где также пройдет традиционный предсезонный турнир на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Шафигулина. В нём, помимо «Челябинска», примут участие футбольные коллективы из Магнитогорска и Миасса, а также молодёжный клуб «Челябинск-М».

Заключительная часть подготовки будет включать в себя два выездных предсезонных сбора — в Сочи и в Турции. Возобновится турнир в группе «Урал-Приволжье» 7 апреля. В этот день ФК «Челябинск» примет на своём поле новотроицкую «Носту».