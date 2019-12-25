Игроки ФК «Челябинск» поздравили детей с Новым годом

Спортсмены посетили один из социальных приютов.

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В полную силу в Челябинске проходят новогодние елки, где детишек поздравляют с Наступающим Новым годом. Сегодня, 25 декабря, в социальном приюте «Возрождение», который известен своим особым отношением к спорту, поздравить детей пришли также игроки футбольного клуба «Челябинск» Виталий Коркин и Сергей Игнатьев.

Ранее спортсмены уже встречались со своими юными фанатами. Ребята приезжали на одну из тренировок, где им удалось сыграть матч с звездами челябинского футбола, а также пообщаться и, обязательно, сфотографироваться на память. Теперь же игроки нанесли ответный визит, где от лица всего ФК «Челябинск» подарили памятный приз — мяч с автографами всех игроков клуба. И, конечно же, не забыли про сладкие подарки.

«Таким детям нужно еще больше ласки, тепла, поддержки. Мы очень рады прийти к ним в гости и поздравить с Новым годом», — рассказал Виталий Коркин, защитник ФК «Челябинск».

Также поздравить ребят с самым светлым, теплым и домашним праздником приехал начальник городского управления по физкультуре, спорту и туризму администрации Челябинска Максим Клещевников.

«Присутствовать на таких мероприятиях в кругу детей — это очень эмоционально, очень волнительно и приятно. Тем более, в преддверии новогодних праздников, когда дети ждут от нас, взрослых, каких-то чудес, заботы, тепла - это вдвойне повышает важность и значимость подобных мероприятий», — поделился Максим Клещевников.

В любимый детьми и взрослыми праздник не обошлось без деда Мороза, Снегурочки и сказочного представления.

«Новогодняя елка проводится для всех детей, гостей. И традиционно мы приглашаем наших помощников, попечителей. Мы рады такому сотрудничеству и, конечно же, ждем, что и дальше будем сотрудничать», — отметила директор приюта «Возрождение» Ольга Пономарева.

Уже весной маленькие подшефные футбольного клуба «Челябинск» смогут посетить домашние матчи команды. Напомним, что на долгий зимний перерыв Чемпионата России команда ушла, занимая вторую строчку в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье».