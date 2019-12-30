«Елка желаний» колесит по городу: еще один замгубернатора исполнил детские мечты

Городские власти продолжают радовать юных челябинцев.

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В декабре чиновники становятся добрыми волшебниками. Участники «Елки желаний» исполняют заветные мечты маленьких южноуральцев. Заместитель губернатора Вадим Евдокимов в компании Деда Мороза навестил девятилетнего Мишу Вохминцева и подарил мальчику конструктор «LEGO», а его брату — шуруповерт.

«Дней десять назад написали письмо, и Миша всегда спрашивал: „Когда придет Дедушка, когда принесет подарок“, ребенок очень счастлив», — рассказывает мама мальчика Екатерина Вохминцева.

Конструкторы — большая страсть Миши, он собирает не только по предложенной схеме, но и воплощает в реальность свои фантазии, который подчас лучше оригинала, как считают родители.

«Так приятно дарить подарки, когда видишь, что ребенок испытывает восторг и верит в чудо — это дорогого стоит», — говорит заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

Акция «Елка желаний» в этом году проводится впервые, слуги народа уже оценили важность мероприятия и отметили, что сами, таким образом, возвращаются в детство.