Капитан сборной России по регби проведет онлайн-урок физкультуры

Василий Артемьев приглашает присоединиться всех желающих.

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Все еще действует режим обязательной самоизоляции. Закрыто большинство учреждений, где можно поддерживать здоровый образ жизни. Не рекомендуется также заниматься и на открытых площадках во дворах, ведь это увеличивает риск заражения COVID-19.

Поэтому многие спортсмены проводят для поклонников физкультуры открытые онлайн-занятия. Не остался в стороне и игрок сборной России по регби Василия Артемьева, который позанимается физкультурой с детьми в прямом эфире.

«22 мая, в 12 часов дня (по московскому времени) я проведу онлайн-урок физкультуры для учеников школы № 5 города Магнитогорск. Мы потренируемся и немного поговорим о регби. Я приглашаю всех желающих присоединиться к трансляции», — поделился Василий Артемьев в видеообращении.

К слову, этот спортсмен является значимым в российском регби. Он трехкратный чемпион России (2009, 2010, 2015), трехкратный обладатель Кубка России (2010, 2015, 2018), серебряный призер чемпионатов Европы по регби 2010 и 2018 годов, участник Кубков мира по регби — 2011 и 2019, многолетний капитан сборной России.

Трансляция будет проводиться в группе Федерации регби Челябинской области в социальной сети.