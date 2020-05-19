Неделю зарядки для онкобольных детей проводят спортсмены Челябинской области

Трансляция также открыта для всех желающих.

Послушать 00:00

В минувшее воскресенье в Челябинской области стартовала Неделя утренней зарядки онлайн для онкобольных и победивших рак детей. Такой подарок в поддержку ребят во время самоизоляции сделал бойцовский клуб «FERRUM» и спортсмены, а также тренеры из России и Бразилии. При этом трансляция зарядки открыта для всех желающих

«Онкобольные дети из-за нулевого иммунитета изолированы от социума до окончания лечения. Но коронавирус еще усугубил эту изоляцию. Ведь периодически в онкоотделении детей просят не выходить даже из палат - врачи хотят максимально защитить их от инфекций. И когда люди приходят с поддержкой — это особенно ценно», — поделилась руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Отметим, что зарядка начинается каждый день в 10:30 утра. Именно тогда в эфир выходит новый ведущий. Свои утренние разминки с детишками уже провели профессиональный боец ММА Фабио Цезар Маронжиу (Бразилия) и призер мировых кубков, тренер по кроссфиту Юлия Мыльникова.

В ближайшие дни зарядку проведут: тренер по бразильскому джиу-джитсу и профессиональный боец ММА Сержио Соуза (Бразилия), кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, тренер по стретчингу Елена Хребтова, профессиональные бойцы MMА Юрий Федоров и Денис Сулимов.

Но и кроме зарядки, спортсмены записали личные видеообращения для нескольких детишек, чтобы поддержать их в борьбе с тяжелым недугом.