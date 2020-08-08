«Этот праздник объединяет сотни тысяч людей»: с Днём физкультурника поздравил Алексей Текслер

Обычно праздник отмечается во вторую субботу августа.

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В этом году День физкультурника отмечается 8 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех тех, кто имеет отношение к спорту, и отметил, что область уже долгое время является одним из ведущих спортивных регионов.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем физкультурника! В Челябинской области этот праздник объединяет сотни тысяч людей. Южный Урал уже многие годы является одним из ведущих спортивных регионов России, где каждый третий житель систематически занимается спортом, ценит и ведет здоровый образ жизни. Южноуральские спортсмены входят в состав сборных команд России и успешно выступают на мировых первенствах. У нас ежегодно строятся новые спортивные объекты, реконструируются физкультурные комплексы, залы и стадионы, создаются все условия для развития массового спорта»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что Челябинская область не раз с честью принимала крупные международные и общероссийские соревнования и, конечно же, готова к новым масштабным мероприятиям.

«Уверен, что несмотря на трудности, связанные с распространением вирусной инфекции и ограничительными мерами, наша область быстро вернет прежнюю спортивную форму и продолжит свое движение к высотам российского и мирового спорта»,— добавил глава региона.

И пожелал всем здоровья, счастья, благополучия и больших спортивных успехов!