Игрок ФК «Челябинск» Тимофей Комиссаров забил гол-красавец во Второй лиге (видео)

Полузащитник южноуральской команды стал победным в матче с «Кубанью»

Один из самых красивых голов в весенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге забил полузащитник ФК «Челябинск» Тимофей Комиссаров. В 11-м туре группы «Золото» он нанес красивейший обводящий удар в матче с «Кубанью» — мяч от штанги залетел в ворота краснодарского клуба. Этот гол в итоге стал победным для челябинцев, их команда выиграла со счетом 2:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Полузащитник челябинского клуба открыл счет в матче на 22-й минуте. Причем, сделал все очень красиво. Тимофей Комиссаров получил мяч на левом фланге, на скорости протиснулся между двумя игроками соперника и метров с 23 нанес потрясающий по красоте и точности удар! Мяч от штанги залетел в ворота кубанцев.

Этот гол в итоге окажется победным. ФК «Челябинск» выиграл у «Кубани» со счетом 2:1. Набрав 3 очка, южноуральцы вплотную приблизились к группе лидеров группы «Золото» во Второй лиге А. Репортаж с матча читайте в этом материале. Напомним, что перед клубом стоит задача завоевать путевку в Первую лигу чемпионата России.