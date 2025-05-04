Футбольный клуб «Челябинск» одержал домашнюю победу над «Кубанью» во Второй лиге

Южноуральцы выиграли у краснодарцев на своем поле со счетом 2:1

Важную победу во Второй лиге А одержал ФК «Челябинск». Подопечные Романа Пилипчука на своем поле выиграли у краснодарской «Кубани» со счетом 2:1. У хозяев отличились Тимофей Комиссаров и Валерий Горбачик. Гости ответили голом престижа во втором тайме. ФК «Челябинск» благодаря победе вплотную подобрался к группе лидеров группы «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Наша команда не лучшим образом стартовала на втором этапе чемпионата сезона-2024/2025 — 5-е место после 10 сыгранных матчей (14 очков), южане и того хуже: 9-е место (10 очков). Где как не в домашнем матче с уступающим в классе соперником побеждать? Разумеется, ФК «Челябинск» был нацелен на то, чтобы взять 3 очка. Пусть и не без проблем, но подопечные Романа Пилипчука справились с поставленной задачей.

Челябинцы лучше начали матч, да и в целом первый тайм прошел при большом игровом их преимуществе. Уже на 6-й минуте они создали первый по-настоящему опасный момент — после скидки Дениса Пушкарева хороший удар в угол ворот нанес Константин Кертанов. Голкипер кубанцев Юрий Нестеренко спас свою команду от гола. На 14-й минуте хитро исполнил штрафной удар Ян Гудков — мяч пролетел рядом со стойкой ворот.

Ну а затем красивейший гол забил Тимофей Комиссаров. Получив мяч на фланге, он пошел на обострение, протиснулся между двумя игроками соперника, а потом решился на дальний удар — мяч от штанги залетел в ворота. Гол-красавец и 1:0 в нашу пользу!

Гости в первом тайме вынуждены были по большей части отбиваться от атак соперника. Пожалуй, лишь на 35-й минуте им удалось провести хорошую позиционную атаку. Но нанести завершающий удар кубанцам не удалось.

Во втором тайме ФК «Челябинск» увеличил преимущество. В его дебюте успех хозяевам принес классно исполненный угловой. Ян Гудков навесил — Валерий Горбачик мастерски сыграл на опережении — 2:0!

Надо отдать должное южанам, они не сдались и резко добавили в игре во втором тайме, попытавшись уйти от поражения. На 62-й минуте им удалось забить гол престижа. Причем, сделали это красиво: вышедший на замену Елисей Емельянов завершил точным сильным ударом хорошую комбинацию партнеров по команде — 2:1.

Обе команды последние 30 минут матча провели несколько потенциально опасных атак, но по-настоящему голевых моментов у ворот соперника не создали. Челябинцы сохранили победный счет и по праву выиграли этот поединок.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Золото». 11-й тур.

4 мая. ФК «Челябинск» — «Кубань» (Краснодар) — 2:1.

Гол: Тимофей Комиссаров, 22 (1:0); Валерий Горбачик, 48 (2:0); Елисей Емельянов, 62 (2:1).

В следующем матче чемпионата ФК «Челябинск» сыграет в гостях с ульяновской «Волгой». Игра состоится 11 мая.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).