Футбольный клуб «Челябинск» уступил «Ленинградцу» во Второй лиге

Южноуральцы проиграли с минимальным счетом и упустили шанс закрепиться в тройке лидеров турнира

Обидное поражение во Второй лиге потерпел футбольный клуб «Челябинск». Сегодня, 27 апреля, южноуральцы уступили с минимальным счетом питерскому «Ленинградцу». Хозяева поля забили единственный мяч в дебюте матча. Подопечные Романа Пилипчука имели несколько возможностей уйти от поражения, но забить ответный гол так и не смогли, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра имела важное турнирное значение для обеих команд. Они расположились по соседству в таблице, занимая 3-4-е места. Причем, набрали одинаковое количество очков — по 14. Как часто говорят в таких случаях, этот матч был за 6 очков.

Начали команды поединок очень резво. В первую очередь это касается хозяев поля. Уже в самом дебюте им удалось создать опасный момент у ворот челябинцев. Форвард «Ленинградца» Дмитрий Барков едва не замкнул опасный навес с левого фланга. Южноуральцы выводы из этого не извлекли. Уже в следующей атаке питерцы совершили похожий маневр. Александр Кухарчук с левого фланга вновь навесил в центр штрафной, а Николай Суханов головой точно направил мяч в ворота — 1:0.

Удивительно, но на 6-й минуте хозяева снова попытались исполнить такой же трюк. На сей раз на всем том же левом фланге опасный навес сделал Иван Маркелов. На ударной позиции оказался Дмитрий Барков. К счастью, голкипер ФК «Челябинск» Владимир Задирака в тигрином прыжке нейтрализовал угрозу.

Питерцы продолжали наседать на ворота южноуральцев. В одном из эпизодов едва не накрыл голкипера соперника Александр Кухарчук. Опасный момент был у Дмитрия Баркова. Лишь к середине тайма челябинцы начали приходить в себя, они отодвинули игру от своих ворот, стали больше владеть мячом. Первый опасный удар они нанесли на 27-й минуте, когда Александр Носов оказался на хорошей позиции. Увы, удар у него получился не сильный, хотя мяч и пролетел рядом со штангой.

После перерыва «Ленинградец» едва не удвоил преимущество. Вышедший на замену Сергей Ильин в контратаке вышел на рандеву с голкипером Владимиром Задиракой. И бил полузащитник питерцев, казалось, наверняка — под опорную ногу вратарю, но мяч в створ ворот не попал.

Второй тайм прошел при преимуществе гостей. Футболисты «Челябинска» взяли мяч под контроль, подолгу его разыгрывали на половине поля соперника. Вот только создать остроту у ворот питерцев никак не получалось. На 60-й минуте неплохой удар метров с 30 исполнил Константин Кертанов — мимо створа ворот.

Зато на 67-й минуте подопечные Романа Пилипчука вполне могли сравнять счет. Хороший удар головой после диагонального навеса исполнял Гаррик Левин — мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот. Уже в самой концовке Валерий Горбачик с близкой дистанции попал в штангу! Увы, уйти от поражения наши не смогли. Они не смогли преподнести подарок в виде победу своему наставнику на День рождения. Сегодня Роману Пилипчуку исполнилось 58 лет.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Золото». 10-й тур.

27 апреля. «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — ФК «Челябинск» — 1:0.

Гол: Николай Суханов, 3 (1:0).

Следующий матч ФК «Челябинск» проведет на домашнем поле — 4 мая на стадионе «Центральный» наша команда в 11-м туре принимает краснодарскую «Кубань».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).