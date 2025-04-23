Футбольный клуб «Челябинск» разобрался с московским «Велесом» во Второй лиге

Южноуральская команда одержала победу на домашнем поле со счетом 3:1

Челябинский футбольный клуб одержал важнейшую победу во Второй лиге А. Сегодня, 23 апреля, подопечные Романа Пилипчука выиграли у московского «Велеса» со счетом 3:1. Южноуральцы здорово провели середину второго тайма, забив два безответных мяча. Благодаря этой победе они приблизились к группе лидеров в группе «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ФК «Челябинск» на старте весенней части сезона-2024/2025 выступает пока не лучшим образом. Один из фаворитов турнира потерял несколько важных очков в матчах с соперниками. И перед матчем со столичным «Велесом» занимал лишь 6-ю строчку в турнирной таблице во Второй лиге А в группе «Золото».

Но сегодня подопечным Романа Пилипчука удалось улучшить свое турнирное положение. Челябинцы выиграли у москвичей со счетом 3:1. Хотя сам матч получился для них непросто. В дебюте поединка шла равная игра, без голевых моментов. Первый по-настоящему опасный момент создали хозяева поля на 20-й минуте, когда Тимофей Комиссаров на линии штрафной неплохо бил — мяч прошел чуть выше ворот.

Как оказалось, это он только пристреливался. Четыре минуты спустя его удар достиг цели. Он здорово подкараулил отскок и в касание пробил в угол ворот соперника — 1:0. Впрочем, вели в счете челябинцы недолго. На 31-й минуте гости провели хорошую позиционную атаку: Александр Шубин с левого фланга исполнил классный навес, а Артур Арустумян замкнул передачу точным ударом головой в ближний угол ворот — 1:1.

Ключевым в матче стал отрезок в середине второго тайма. В нем челябинцы забили два безответных гола. Их авторами стали Денис Самойлов и Валерий Горбачик. Последний сделал счет 3:1 за 12 минут до конца матча. За такой промежуток времени гости не нашли в себе сил забить хотя бы гол престижа.

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23 апреля. ФК «Челябинск» — «Велес» (Москва) — 3:1.

Голы: Тимофей Комиссаров, 24 (1:0); Артур Арустамян, 31 (1:1); Денис Самойлов, 70 (2:1); Валерий Горбачик, 78 (3:1).

В следующем туре подопечные Романа Пилипчука сыграют в гостях 27 апреля в Питере с местным «Ленинградцем».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).