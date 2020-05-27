Саммиты ШОС и БРИКС перенесены из-за коронавируса

Новые даты будут объявлены позднее.

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Запланированные на 21-23 июля саммиты ШОС и БРИКС перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Новые даты определят в зависимости от эпидситуации, сообщают в пресс-службе Кремля.



«С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 гг. и БРИКС в 2020 г. принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС»,— цитирует пресс-службу Кремля ТАСС.

Напомним, в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. ШОС или Шанхайская организация сотрудничества учреждена в 2001 году. Её членами являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели при ШОС — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Отметим, что часть мероприятий саммитов в сфере культуры, спорта, бизнеса и медицины пройдёт в Челябинске. Они должны были начаться ещё в мае, но их также отложили из-за пандемии.