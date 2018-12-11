/ Игорь Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса»

Игорь Акинфеев возглавил список самых популярных людей России. Свежее исследование опубликовал «Яндекс».
Согласно отчету поисковика, именно про бывшего вратаря национальной футбольной сборной было задано больше личностных запросов. При этом, интерес к событиям, которые привлекли внимание к личности, не учитывался.
В тройке самых «разыскиваемых» людей оказались еще 2 спортсмена. На втором месте по поисковым запросам находится российский боец, чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, а замыкает тройку нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Впрочем, среди жителей Челябинской области места в первой тройке распределились по-другому. Первое место в поиске досталось Хабибу Нурмагомедову, на втором расположился Артем Дзюба, а Игорь Акинфеев лишь замкнул тройку.
Напомним, сборная России по футболу успешно выступила на домашнем чемпионате мира, дойдя до стадии 1/8 финала, где в серии пенальти оказалась сильнее сборной Испании. Самым важным моментом игры стал сейв Игоря Акинфеева ногой, который и вывел сборную России в ¼ финала.