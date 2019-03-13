/ Курьеры «Яндекс.Еды» появились в Челябинске

Сервис запустил доставку блюд собственными силами.

Пешие курьеры сервиса «Яндекс.Еда» появились в Челябинске. Сегодня, 13 марта, компания запустила доставку из кафе и ресторанов силами собственных доставщиков. Как отметили в пресс-службе «Яндекса», до этого сервис работал только по системе «маркетплейса», когда доставкой еды занимались курьеры самих ресторанов.

Благодаря своей доставке сервис лучше контролирует качество и скорость, позволяет отслеживать весь путь заказа от начала его готовки до момента получения, а также заказывать еду из ресторанов, у которых нет своих курьеров. Яндекс. Еда уже начала подключать в Челябинске новые заведения — в том числе точки сети «Макдоналдс». Помимо еды здесь также можно заказать разливные напитки — соки, газированную воду, свежий кофе и чай. Чтобы напитки приезжали в целости, используются крышки без прорези для питья, а стаканы надёжно фиксируют в специальных подставках и закрепляют в термосумке, которая удерживает тепло. Сохранить кофе и чай горячими помогает и быстрая доставка — в среднем за 30 минут, это лучший показатель на рынке. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Яндекса».

В компании также отметили, что фирменная доставка работает уже в 13 городах, в число которых входит Челябинск. В дальнейшем «Яндекс» планирует запустить подобную модель в других городах, где уже работает «Маркетплейс».

«Яндекс.Еда» — сервис для заказа готовых блюд, который появился в феврале прошлого года после покупки компании Foodfox. Позднее к нему присоединился сервис Uber Eats. В пресс-службе «Яндекса» отмечают, что на сегодняшний день к сети подключилось более 8000 ресторанов, а за декабрь прошлого года было выполнено более 1 миллиона заказов.