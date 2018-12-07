/ Все достопримечательности популярных городов нашли в Челябинске

Южноуральцы считают областной центр столицей мира.

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В соцсетях набирает популярность видеоролик, в котором достопримечательности Челябинска сравнивают со знаковыми местами столиц разных государств. Например, Центральный стадион — почти Римский Колизей, Краеведческий музей — Лувр, статуя Ангела Мира (в Саду Победы) — Александровская колонна.

В душе я буду возвращаться в родительский и теплый домик, где так сурово согревали пледом, на холоде учили не сопливить. И для меня нет города важнее. Челябинск, ты — моя столица мира. — говорится в видео.

Создателем видеоролика выступила «Команда Че». Они уже несколько раз заявляли о себе и о Челябинске. Например, под их авторством вышло видео про ямы на дорогах южноуральской столицы, которые никто не смог найти.