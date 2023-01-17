Челябинский спортсмен лидирует в общем зачете Кубка России по фристайлу в ски-кроссе

Игорь Омелин одержал победу на четвертом этапе соревнований

В спортивной школе «Огонек» имени Л. Д. Постникова в Чусовом (Пермский край) завершились четвертый и пятый этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Победу на четвертом этапе одержал южноуральский спортсмен Игорь Омелин, однако на пятом этапе он финишировал третьим, сообщает Федерация фристайла России.



Первые три этапа по ски-кроссу прошли в декабре прошлого года на горнолыжном курорте «Горная Саланга» в Кемеровской области. У мужчин все три этапа выиграл уроженец Аши Игорь Омелин. На четвертом этапе подопечный Вадима Короткова также показал лучший результат, однако на следующем старте Игорь стал третьим. В общем зачет после пяти этапов с большим отрывом лидирует южноуральский спортсмен.



Добавим, что Игорь Омелин является победителем Всемирной универсиады, дважды принимал участие в Олимпийских играх, дважды становился призером этапов Кубка мира.

