Южноуралец Игорь Омелин не смог выйти в полуфинал олимпийских состязаний по ски‑кроссу

Зато бронзовую медаль завоевал лидер российской команды Сергей Ридзик

Сегодня, 18 февраля, в олимпийском Пекине завершил свое выступление в соревнованиях по фристайлу в дисциплине ски-кросс южноуралец Игорь Омелин. Уроженец Аши здорово выступил в квалификации, прошел первый раунд плей-офф, но не сумел пройти четвертьфинальную стадию соревнований.

В квалификации уроженец Аши сотворил сенсацию, показав второй результат — 1.12,28. Лучшее время оказалось только у многоопытного швейцарца Алекса Фивы. Это позволило Игорю Омелину занять удобную позицию на старте первого раунда плей-офф. К сожалению, не поддержали почин южноуральца другие российские спортсмены. Кирилл Сысоев показал в квалификации 20-й результат, а лидер команды, призер ОИ-2018 Сергей Ридзик, — 29-е время.

В 1/8 финала Игорь Омелин тактически очень грамотно построил свою гонку. Заняв выгодную позицию на старте благодаря хорошему времени в квалификации, южноуралец лидировал большую часть дистанции. И уверенно довел дело до победы. Сумел извлечь ошибки из квалификации и лидер российской команды Сергей Ридзик, финишировавший первым в своем заезде в 1/8 финала.

Увы, в четвертьфинале наш земляк уступил своим соперникам, финишировав четвертым. Здесь подобралась очень крутая компания из топовых спортсменов. Среди них — лидер общего зачета Кубка мира Райан Регез из Швейцарии, многоопытный Кевин Друри и дерзкий австриец Йоханнес Ренрек. Игорь Омелин неудачно стартовал, постарался агрессивно атаковать, но исправить ситуацию и позицию не получилось.

«Я недоволен, потому что рассчитывал на более высокий результат — быть как минимум в тройке. Допустил ошибку на стартовой секции, оказался четвертым, и уже было сложно обогнать. Здесь такая трасса, что старт определяет половину успеха. Конечно, сейчас было намного легче психологически, чем на первой Олимпиаде, когда меня трясло. Здесь попроще, и я надеялся, что и результат будет еще лучше»,— дал экспресс-комментарий после финиша Игорь Омелин федеральным СМИ.

Зато подтвердил звание сильнейшего ски-кроссмена страны Сергей Ридзик. Бронзовый призер ОИ-2018 в Пхенчхане здорово провел заезды на выбывание. Особенно драматичным получился полуфинал, где ценой невероятных усилий россиянин сумел устоять на ногах после контакта с итальянским спортсменом и финишировал вторым!

В большом финале в борьбе за медали Олимпиады сражались Сергей Ридзик, швейцарцы Алекс Фива и Райан Регез и швед Эрик Моберг. Здесь россиянину пришлось работать в роли догоняющего — лидерство после старта захватили швейцарцы, которые не дали соперникам возможности атаковать. В итоге у Сергея Ридзика — бронза. Как и четыре года назад, россиянин становится третьим на Олимпийских играх в состязаниях по ски-кроссу. Победу же в Пекине одержал лидер общего зачета Кубка мира Райан Регез, серебро — у Алекса Фива.

Напомним, что сборная России по ски-кроссу при подготовке к Олимпийским играм прошла два учебно-тренировочных сбора на базе горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Региональное правительство по просьбе Федерации фристайла России здесь построило трассу, которая стала прообразом олимпийской. Во многом благодаря этому российская команда имела возможность хорошо подготовиться к главным зимним стартам четырехлетия и показать в Пекине достойный результат.