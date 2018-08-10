/ Ковальчук и Малкин научат Дзюбу играть в хоккей

Спор игроков выходит на новый уровень.

Игроки клубов НХЛ «Питтсубрг Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз» Евгений Малкин и Илья Ковальчук пригласили нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу сыграть в благотворительном матче. Хоккеисты записали совместное видео в Instagram.

Хотели бы с Илюхой пригласить Дзюбу сыграть в хоккей с нами и понять, как это тяжело. — сказал Евгений Малкин на видео.

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 9 Авг 2018 в 8:06 PDT

Благотворительный матч «От чистого сердца» пройдёт 22 августа на стадионе «Шайба» в Сочи. Помимо Евгения Малкина и Ильи Ковальчука в игре примут участие другие звёзды отечественного и мирового хоккея.

Ранее между игроками возник спор. Во время вручения званий заслуженных мастеров спорта в Кремле, Артём Дзюба предложил Владимиру Путину «сменить хоккейные коньки на бутсы». Позже Илья Ковальчук назвал хоккей «спортом номер один в России».