/ «Салават Юлаев» в дополнительное время обыграл «Авангард»

«Ястребы» проиграли второй матч подряд.

Во втором матче на Кубке губернатора Челябинской области уфимский «Салават Юлаев» со счётом 3:2 обыграл «Авангард». Для команды из Омска это поражение стало вторым подряд.

Счёт открыли «Ястребы». В начале первого периода шайбу забросил Максим Березин. Чуть позже «Салават» сравнял счёт, отличился Антон Бурдасов. «Авангард» вышел вперед только во втором периоде благодаря голу Кирилла Семёнова, однако позднее Йоонас Кемппайнен вновь сравнял счёт. Финальную шайбу в овертайме забросил игрок уфимцев Петр Хохряков.

Напомним, что «Салават Юлаев» играл первый матч с магнитогорским «Металлургом». Тогда уфимская команда потерпела поражение.

Сегодня вечером состоится матч «Трактора» и Магнитогорского «Металлурга». Прямую трансляцию матча вы можете посмотреть на сайте 1obl.ru в 20:00.