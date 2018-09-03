/ Стас Ярушин получил новый вызов после поражения от Сергея Бобровского. Видео

Шоумена ждет очередной челлендж против игрока НХЛ.

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Южноуралец Стас Ярушин уступил голкиперу «Коламбус Блю Джекетс» в хоккейном челлендже #ДостатьБобровского. Шоумен не смог дважды пробить защиту Сергея Бобровского. Состязание прошло после матча челябинского «Трактора» против московского ЦСКА. Поддержать Ярушина на арене остались болельщики, ведущая Наталья Краснова и нападающий Виталий Кравцов.

Вы знаете, у меня была мечта в детстве — выйти на лед против профессионального вратаря и попробовать забить. Через творчество мне удалось осуществить это. Спасибо огромное Сереже и всем, кто организовал это мероприятие, руководству челябинского «Трактора». — рассказал сайту «Первый областной» шумен Станислав Ярушин.

Теперь по условиям челленжа Ярушин актер сериала «Универ» на протяжении пяти дней должен носить футболку с изображением Бобровского. Сразу же после завершения первого испытания Ярушину бросил вызов одноклубник Бобровского коркинец Артемий Панарин. Свое шуточное обращение хоккеист опубликовал в социальных сетях.

Ну ты что? Что за буллиты, последний особенно? Видно сразу, чей почерк. Кузнецовых всяких. Они буллиты всю жизнь с закрытыми глазами били. Приедь к нормальным пацанам в Коркино, узнай, как что делается. Это тебе не в «Универ» ходить. — бросил вызов хоккеист Артемий Панарин.