/ Герман Титов: «Индивидуальные ошибки повлияли на результат»

Тренер и игроки «Трактора» прокомментировали первую игру сезона.

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов прокомментировал поражение своей команды со счётом 0:3 от ЦСКА. По словам специалиста, «Трактор» стал проигрывать единоборства, а игроки стали делать индивидуальные ошибки.

Всех с началом сезона. Спасибо, что пришли, поддержали, сегодня был полный стадион, приятно было играть. По игре: первый период начали здорово, хорошо играли, ни в чём не уступали. Не знаю, что произошло во втором периоде. Стали проигрывать все единоборства. Будем разбираться, что случилось. Индивидуальные ошибки повлияли на результат. Нам остается работать и работать, сезон только начинается. — сказал Герман Титов на послематчевой пресс-конференции.

Свой итог встречи подвёл игрок «Трактора» Александр Рыбаков. Нападающий отметил силу соперника, а также то, что челябинцы стали играть хуже после первого периода.

Волнение присутствовало, перестарались, может быть из-за этого так и сложилось, завтра будем разбираться. ЦСКА — сильная команда, но мы тоже хотели показать свой хоккей. Что-то получалось, что-то нет, первый период не уступали ни в чём, потом вроде бы как-то просели. — сказал Александр Рыбаков.

Следующий матч команда Германа Титова проведёт 4 сентября. Соперником «Трактора» на домашнем льду станет «Слован» из Братиславы, который так же проиграл свой стартовый матч «Металлургу» из Магнитогорска.