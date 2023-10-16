Челябинские дзюдоисты стали призерами Кубка Европы в Испании

Победителем турнира стал Денис Батчаев, бронза — у Анджея Павлюкова

Сегодня, 16 октября, в испанском городе Малаге завершился Кубок Европы по дзюдо. В этих статусных международных соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 35 стран. Завоевали медали турнира две южноуральских дзюдоиста: победителем Кубка Европы стал Денис Батчаев, бронзовая награда — у Анджея Павлюкова, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

На Кубке Европы были разыграны 14 комплектов медалей в личном первенстве и командных состязаниях. Сборная России выступила на турнире в статусе нейтральных спортсменов. В ее составе достойно показали себя два южноуральских атлета. Так, Кубок Европы в весовой категории свыше 100 кг завоевал Денис Батчаев. В финальном поединке он одержал досрочную победу над словенцем Энеем Мариничем.

Кроме того, бронза — в активе Анджея Павлюкова в весе до 100 кг. В малом финале он одержал победу над представителем Франции Лукой Ломидзе.