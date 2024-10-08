Горнолыжный курорт «Солнечная долина» признали лучшим на Урале

Спорткомплекс в Миассе выиграл премию Ski Business Awards — 2024

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе отметили на престижной премии Ski Business Awards*, прошедшей в Минеральных Водах. Его признали лучшим в Уральском федеральном округе. Получил и индивидуальную награду руководитель спорткомплекса Олег Сиротин, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

На форуме туристических территорий в Минеральных Водах организаторы также отметили личный вклад председателя совета директоров курорта Олега Сиротина в развитие горнолыжной индустрии и вручили ему премию «Человек года».

«Туристическая отрасль активно развивается, формируется жесткая конкурентная среда, и очень почетно не только представлять наш регион, нашу Челябинскую область сегодня, но и победить в этой серьезной борьбе», — отметил Олег Сиротин.

Руководитель спорткомплекса также поделился планами по улучшению инфраструктуры на ГЛК «Солнечная долина». Так, уже начато строительство нового кресельного подъемника, в скором времени будут запущены новые отели на территории комплекса.

Отметим, что весной этого года «Солнечная долина» была признана горнолыжным курортом года, по версии жюри «Премии СБК». Она опередила такие известные курорты, как спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», всесезонный курорт «Манжерок» и всесезонный курорт «Золотая долина».

* Ski Business Awards — в переводе с английского «Награды в области лыжного бизнеса».