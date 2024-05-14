На «Солнечной долине» подготовили 25‑километровую трассу для гонок

18 мая на горнолыжном курорте пройдут состязания по мотоспорту

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» 18 мая состоится фестиваль эндуро-техники, на котором пройдут всероссийские соревнования по мотоспорту. Организаторы подготовили семь трасс разной протяженности. Самая сложная из них — 25‑километровая дистанция для гонщиков с большим опытом вождения, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

Перед началом соревнований всех участников состязаний по мотоспорту ждет так называемый пролог — система искусственных препятствий, где каждый участник может продемонстрировать свое мастерство управления внедорожным мотоциклом. А затем гонщики, в зависимости от своего возраста и квалификации, отправятся на дистанцию, чтобы побороться за призовые места.

На ГЛК «Солнечная долина» подготовили семь трасс, каждая под соответствующий уровень сложности и опыт вождения. Самый длинный трек составит 25 километров. Впервые в состязаниях смогут принять участие дети от 10 до 16 лет. Для них есть легкая трасса протяженностью 8 километров. Кроме того, есть и своя 11‑километровая трасса для девушек.

«Мы ждем интересные и зрелищные соревнования. Комфортно будет и зрителям: наблюдать за гонщиками можно в зоне старта и с вершины горы, часть трассы проходит прямо под кресельным подъемником. Помимо спортивной части, зрители смогут посетить ярмарку, подкрепиться в зоне стритфуда и отдохнуть в парке развлечений курорта», — отмечают организаторы мероприятия.

Мотофестиваль состоится 18 мая на ГЛК «Солнечная долина». Начало — в 12:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+