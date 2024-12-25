Сильнейшие спортсмены страны восхитились горнолыжным курортом в Кусе

Они высоко оценили подготовку трасс на ГЛК «Евразия» в Челябинской области

Горнолыжный комплекс «Евразия» в Кусе стал площадкой для проведения этапа Кубка России. В течение четырех дней, с 21 по 24 декабря, здесь сильнейшие спортсмены страны боролись за медали в четырех видах программы. Они высоко оценили уровень организации соревнований и технической готовности трассы. Горнолыжники Челябинской области остались без наград, но показали достойные результаты, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Горнолыжный комплекс «Евразия» не в первый раз принимает у себя сильнейших спортсменов страны. Здесь уже на протяжении трех сезонов проводят этапы Кубка России, а в феврале прошли старты Всероссийской зимней спартакиады. Вот и на этот раз один из этапов Кубка страны было доверено провести южноуральскому курорту.

На соревнования в Челябинскую область прибыли более 200 горнолыжников. Они разыграли четыре комплекта наград. Сначала состоялись мужские и женские заезды в слаломе, затем были определены победители и призеры в слаломе-гиганте.

В мужских состязаниях с победы начал свое выступление опытнейший Александр Хорошилов из Московской области. Подтвердили статус лидеров сборной России и его партнеры по команде Павел Трихичев и Иван Мизинцев, занявшие второе и третье места соответственно. А вот в слаломе-гиганте не было равных Ивану Кузнецову. В этом виде программы он победил во второй раз в сезоне.

К сожалению, не смог побороться за медали сильнейший горнолыжник Челябинской области Семен Челмакин. В слаломе он показал 11-й результат, а в слаломе-гиганте не смог завершить второй заезд, получив «баранку».

Горнолыжный спорт. Кубок России. ГЛК «Евразия», Куса

Мужчины, слалом:

1. Александр Хорошилов (Московская область) — 1.52.73.

2. Павел Трихичев (Санкт-Петербург) — отставание +0.07.

3. Иван Мизинцев (Санкт-Петербург) — отставание +0.63.

Мужчины, слалом-гигант:

1. Иван Кузнецов (Камчатский край) — 2.11.28.

2. Александр Андриенко (Калужская область) — отставание +0.79.

3. Никита Алехин (Камчатский край) — отставание +0.99.

У женщин в очередной раз продемонстрировала свое мастерство спортсменка из Беларуси Мария Шканова. Она выиграла оба заезда в слаломе, не оставив соперницам и шанса на победу. Серебро у Танзилы Исраиловой из Уфы, бронза — у Анастасии Горностаевой из Москвы.

В слаломе-гиганте спортсменка из Башкортостана Танзила Исраилова взяла реванш. Она одержала первую победу в сезоне в этой дисциплине. Второе и третье места заняли горнолыжницы из Москвы Екатерина Ткаченко и Анастасия Горностаева.

Горнолыжный спорт. Кубок России. ГЛК «Евразия», Куса

Женщины, слалом:

1. Мария Шканова (Беларусь) — 1.58.01.

2. Танзила Исраилова (Башкортостан) — отставание +0.69.

3. Анастасия Горностаева (Москва) — отставание +1.80.

Женщины, слалом-гигант:

1. Танзила Исраилова (Башкортостан) — 2.18.13.

2. Екатерина Ткаченко (Москва) — отставание +0.63.

3. Анастасия Горностаева (Москва) — отставание +2.79.

В этом году сильнейшим горнолыжникам страны предстоит еще выступить на командных соревнованиях Кубка России. Они пройдут 26—28 декабря в Москве на СК «Воробьевы горы».