Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.92 -0.28 73.53 -0.6
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+28 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска

Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска

Идея площадки понравилась Борису Дубровскому.
сегодня в 14:46
  |  Спорт

Звезд гольфа будут воспитывать в Челябинске через несколько лет. В городе хотят построить клуб для игры с мячом и клюшкой. Площадка на 3 лунки сможет вместить около 40 игроков одновременно, а поле на 18 лунок — не меньше 72 человек. Проект пока не готов, но похожий гольф-клуб уже действует в Екатеринбурге. На нем тренируются и представители Челябинской области. Теперь у них может появиться свой «спортивный дом».

В течение 2 лет мы хотим сделать тренировочное поле и всю подготовительную базу, саму гольф-академию. Будет специализированное здание для круглогодичного тренировочного процесса, закрытое поле для гольфа, специализированные тренажеры. К спортивной части добавляются какие-то мероприятия. Площадка предусматривает конференц-зал, парковку. — рассказал сайту «Первый областной» президент Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков.

Идея пришлась по душе губернатору Борису Дубровскому из-за большой вместимости поля. Он напомнил, что Челябинская область, будучи хоккейным регионом, делает упор на строительство крытых ледовых арен. Но там одновременно заниматься могут лишь 25 человек.

Я считал, что на поле не может тренироваться много людей, а оказалось, что 72 человека минимум одновременно на поле могут зайти. На 3 лунках — 40 человек. Так что у меня возникло желание продолжать эту историю с гольфом. Если мы сделаем еще ударные площадки, то до 50 человек одновременно смогут заниматься. Это уже массовая история. Это важно. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, что с 2016 года хоккей вошел в олимпийскую программу. В скором времени в основе сборной России по этому виду спорта могут прозвучать имена южноуральских гольфистов.

Спорт
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
28.06.2018
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
Происшествия
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
26.06.2018
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
Спорт
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
14.06.2018
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
Общество
Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику
14.06.2018
Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Более мерзкой картины не видела». Разгуливающая по городу летучая мышь напугала челябинцев
  
сегодня в 19:54
«Более мерзкой картины не видела». Разгуливающая по городу летучая мышь напугала челябинцев
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь семилетней Милане научиться самостоятельно ходить
сегодня в 19:37
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь семилетней Милане научиться самостоятельно ходить
Происшествия
Завершены поиски мужчины без руки
сегодня в 19:12
Завершены поиски мужчины без руки
Общество
Ведущие филологи страны бесплатно научат челябинцев правильно писать
сегодня в 18:48
Ведущие филологи страны бесплатно научат челябинцев правильно писать
Общество
Как бесплатно установить счетчики на воду
сегодня в 18:09
Как бесплатно установить счетчики на воду
Происшествия
«Приехал убирать ветки». Новые подробности гибели мужчины под колесами своего «КамАЗа»
сегодня в 18:04
«Приехал убирать ветки». Новые подробности гибели мужчины под колесами своего «КамАЗа»
Общество
Авиабилеты начали расти в цене
сегодня в 17:56
Авиабилеты начали расти в цене
Хоккей
Челябинский «Трактор» открывает кроссбукиноговую библиотеку
сегодня в 17:43
Челябинский «Трактор» открывает кроссбукиноговую библиотеку
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6