/ Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска

Идея площадки понравилась Борису Дубровскому.

Звезд гольфа будут воспитывать в Челябинске через несколько лет. В городе хотят построить клуб для игры с мячом и клюшкой. Площадка на 3 лунки сможет вместить около 40 игроков одновременно, а поле на 18 лунок — не меньше 72 человек. Проект пока не готов, но похожий гольф-клуб уже действует в Екатеринбурге. На нем тренируются и представители Челябинской области. Теперь у них может появиться свой «спортивный дом».

В течение 2 лет мы хотим сделать тренировочное поле и всю подготовительную базу, саму гольф-академию. Будет специализированное здание для круглогодичного тренировочного процесса, закрытое поле для гольфа, специализированные тренажеры. К спортивной части добавляются какие-то мероприятия. Площадка предусматривает конференц-зал, парковку. — рассказал сайту «Первый областной» президент Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков.

Идея пришлась по душе губернатору Борису Дубровскому из-за большой вместимости поля. Он напомнил, что Челябинская область, будучи хоккейным регионом, делает упор на строительство крытых ледовых арен. Но там одновременно заниматься могут лишь 25 человек.

Я считал, что на поле не может тренироваться много людей, а оказалось, что 72 человека минимум одновременно на поле могут зайти. На 3 лунках — 40 человек. Так что у меня возникло желание продолжать эту историю с гольфом. Если мы сделаем еще ударные площадки, то до 50 человек одновременно смогут заниматься. Это уже массовая история. Это важно. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, что с 2016 года хоккей вошел в олимпийскую программу. В скором времени в основе сборной России по этому виду спорта могут прозвучать имена южноуральских гольфистов.