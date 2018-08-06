Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.45 +0.31 73.47 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:22
Участники проекта «Лица» приступают к своим первым телеиспытаниям
Их успехи можно будет оценить в программе «Время новостей».
/ Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр

Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр

Всемирные Игры победителей проходили в Москве.
сегодня в 14:33
  |  Общество

Свою силу и стойкость вновь доказали юные южноуральцы, участвуя во Всемирных Играх победителей. Эти соревнования доступны всем детям, справившимся со страшной болезнью — онкологией — и занявшимся спортом. В Челябинской области это Полина Полищук, Алексей Смородов, Дарья Ахмедова, Ольга Курбатова, Евгений Тяжкин и еще 5 ребят. Они привезли 5 медалей.

Конечно, на Всемирные Игры отправились лучшие из лучших, но такого результата мы, честно признаюсь, не ожидали! Эмоции зашкаливают у всех, и у детей, и у родителей, и у нас. От всей души поздравляем наших маленьких победителей и ждем их домой. — прокомментировала победу председатель движения «Искорка Фонд» Евгения Майорова.

Медали в Москве завоевали:

  • Полина Полищук (Златоуст) — спортивная ходьба — золото;

  • Алексей Смородов (Челябинск) — стрельба — золото;

  • Дарья Ахмедова (Челябинск) — молодежный турнир для участников старше 18 лет — серебро;

  • Ольга Курбатова (Копейск) — бег — бронза;

  • Евгений Тяжкин (Челябинск) — футбол — бронза.

Спорт
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
25.07.2018
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
Спорт
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
28.06.2018
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
Происшествия
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
26.06.2018
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
Спорт
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
14.06.2018
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
«Не чувствовала рук и ног». Очевидцы рассказали о падении детей с батута
сегодня в 18:00
«Не чувствовала рук и ног». Очевидцы рассказали о падении детей с батута
Общество
Восстановленный памятник Сталину планируют вернуть на постамент в Кусе
сегодня в 17:24
Восстановленный памятник Сталину планируют вернуть на постамент в Кусе
Общество
Очистку Аргазинского водохранилища включили в список предложений по нацпроектам
сегодня в 17:03
Очистку Аргазинского водохранилища включили в список предложений по нацпроектам
Происшествия
Пенсионерка потерялась в горах во время медитации из-за судороги в ноге
сегодня в 16:46
Пенсионерка потерялась в горах во время медитации из-за судороги в ноге
Общество
Музейные сотрудники решили распилить челябинский метеорит на три части
сегодня в 16:16
Музейные сотрудники решили распилить челябинский метеорит на три части
Происшествия
Пугливая корова потащила пастуха на смерть под Челябинском
сегодня в 15:55
Пугливая корова потащила пастуха на смерть под Челябинском
Общество
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
сегодня в 14:33
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
Общество
Злоумышленников, укравших кабель для электротранспорта, нашла полиция
сегодня в 14:11
Злоумышленников, укравших кабель для электротранспорта, нашла полиция
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6