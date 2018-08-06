/ Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр

Всемирные Игры победителей проходили в Москве.

Свою силу и стойкость вновь доказали юные южноуральцы, участвуя во Всемирных Играх победителей. Эти соревнования доступны всем детям, справившимся со страшной болезнью — онкологией — и занявшимся спортом. В Челябинской области это Полина Полищук, Алексей Смородов, Дарья Ахмедова, Ольга Курбатова, Евгений Тяжкин и еще 5 ребят. Они привезли 5 медалей.

Конечно, на Всемирные Игры отправились лучшие из лучших, но такого результата мы, честно признаюсь, не ожидали! Эмоции зашкаливают у всех, и у детей, и у родителей, и у нас. От всей души поздравляем наших маленьких победителей и ждем их домой. — прокомментировала победу председатель движения «Искорка Фонд» Евгения Майорова.

Медали в Москве завоевали: