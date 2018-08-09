/ Участники веломарафона «Blind Race Astana-Paris» посетили Троицк

Спортсмены едут в Париж.

Первым заграничным городом для участников веломарафона «Blind Race Astana-Paris» стал Троицк. Велосипедисты планируют проехать через шесть стран. Они преодолеют расстояние в 6 тысяч километров, 4,5 из которых — на велосипедах.

Команда состоит из 16 человек. В ее состав входят 4 пилота, 6 сопровождающих, 4 слабовидящих и 2 незрячих спортсмена. Участники марафона будут в пути 34 дня.

Наш проект существует с 2016 года, в 2016 году в рамках проекта «Две Столицы» мы проехали от Алма-Аты до Астаны, в 2017 году проект стал международным, мы проехали от Астаны до Иссыкуля. В этом году мы охватываем несколько государств. У нас классная команда, мы все на одном духе, заряжены одной идеей. Экскурсия по Троицку была очень хорошей, это город с богатой историей, спасибо людям за гостеприимство. — сказал участник проекта Данияр Базарбеков.

Капитан команды признается, что готовились к спортивному событию целый год.

Веломарафон Blind Race Astana-Paris" стартовал 4 августа в столице Казахстана. В планах у его участников не только проехать через несколько стран и городов, но и провести встречи, обменявшись спортивным опытом.