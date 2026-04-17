Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Торпедо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Южноуральцам теперь предстоит сразиться с казанским «Ак Барсом»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли домашний поединок у «Торпедо» в овертайме со счетом 4:3 и победили в серии 4-1, оформив выход в следующий раунд Кубка Гагарина. В полуфинале подопечным Андрея Разина предстоит сразиться до четырех побед с казанским «Ак Барсом», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне уже стали известны три из четырех полуфиналиста Кубка Гагарина. Последним его участником мог стать сегодня «Металлург». Для этого магнитогорцам оставалось на своем льду одержать четвертую победу над нижегородцами. С этой задачей подопечные Андрея Разина успешно справились, хотя игра с «Торпедо» получилась для них непростой.

Хозяева льда, спору нет, имели большое игровое преимущество, чуть ли не два раза перебросали соперника. Кроме того, «Металлург» вел в счете, вынуждая волжан находить в себе силы для того, чтобы выровнять положение. Надо отдать должное гостям, они сделали максимум возможного, чтобы продлить себе сезон.

В первом периоде единственную шайбу забросил Робин Пресс. Он нанес мощный щелчок от синей линии, реализовав большинство. В дебюте второго периода гости сравняли счет благодаря усилиям Андрея Белевича. Им удалась стремительная контратака, в которой здорово сыграл Александр Яремчук, сделавший классный пас на «пятак» с левого фланга.

Впрочем, вторая 20-минутка осталась все равно за хозяевами. И вновь в центре внимания оказался шведский защитник магнитогорцев Робин Пресс. Шикарный дальний выстрел — и счет стал 2:1. Отметим и хитрую передачу от борта из-за ворот форварда «сталеваров» Егора Коробкина. В самой концовке периода укрепил преимущество хозяев Даниил Вовченко.

Но и в этой ситуации нижегородцы не сдались. В дебюте третьего периода подарил волжанам надежду на спасение Егор Виноградов. Он подхватил шайбу за воротами и беспрепятственно выкатился на «пятак», и в ближнем бою переиграл Илью Набокова — 3:2. А ведь пару минут спустя Владимир Ткачев (тот, что нижегородский) мог вполне сравнивать счет, но ему чуть не повезло.

В самой концовке третьего периода гости пошли ва-банк, сняли вратаря и добились своего! Максим Летунов скорректировал полет шайбы после броска Богдана Конюшкова и сделал счет 3:3. И все же точку в матче, но уже в овертайме поставили хозяева льда. «Металлург» реализовал большинство, а решающую шайбу забросил Роман Канцеров.

Хоккей. Сезон-2025/2026. КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Пятый матч. 17 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 от (1:0, 2:1, 0:2, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Робин Пресс (Руслан Исхаков, Александр Петунин), 09:36 (5×4).

1:1 — Андрей Белевич (Александр Яремчук, Никита Шавин), 22:51 (5×5).

2:1 — Робин Пресс (Егор Коробкин, Никита Коротков), 29:13 (5×5).

3:1 — Даниил Вовченко (Сергей Толчинский), 39:50 (5×5).

3:2 — Егор Виноградов, 44:28 (5×5).

3:3 — Максим Летунов (Богдан Конюшков), 58:43 (6×5).

4:3 — Роман Канцеров (Владимир Ткачев, Сергей Толчинский), 65:19 (5×4).

Счет в серии: 4-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Робин Пресс («Металлург»)

Оформил дубль к экватору поединка. Был одним из лучших в матче.

Роман Канцеров («Металлург»)

Забросил победную шайбу, став героем овертайма. Она помогла «Металлургу» оформить выход в полуфинал Кубка Гагарина.

Егор Виноградов («Торпедо»)

Забросил шайбу сам, был близок к тому, чтобы оформить дубль в конце третьего периода.

Магнитогорский «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина. Следующим соперником на пути к завоеванию трофея у него будет казанский «Ак Барс». Эту серию южноуральцы начнут дома, первый поединок — 25 апреля.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).