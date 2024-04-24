Футбольный клуб «Челябинск» не может выиграть в шести матчах подряд во Второй лиге

Южноуральцы сыграли в гостях вничью с липецким «Металлургом» — 2:2

Футбольный клуб «Челябинск» продлил свою безвыигрышную серию в группе «Золото» Второй лиги до шести матчей. Сегодня, 24 апреля, подопечные Романа Пилипчука сыграли вничью с липецким «Металлургом». Южноуральцы вели в счете, однако удержать преимущество не смогли, пропустив гол с пенальти в компенсированное арбитром время, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Футбольный клуб «Челябинск» перед матчем с «Металлургом» угодил в крутое пике. После резвого старта команда потерпела череду неудач, опустившись в подвал турнирной таблицы. В последних пяти матчах южноуральцы не знали побед. Не лучшим образом складывались дела и у липецкого «Металлурга». Но благодаря победе в последнем туре он немного поправил свое турнирное положение.

Игра началась при невысоких скоростях. Команды как будто прощупывали слабые стороны соперника и не спешили форсировать события. На 15-й минуте южноуральцы получили право на штрафной удар метрах в 17 от ворот. Удар у Никиты Першина получился плотный и сильный, однако мяч до ворот не долетел, попав в «стенку».

Дважды в первом тайме выходил на ударную позицию форвард челябинцев Валерий Горбачик. В первом он замыкал головой неплохой навес, но послал мяч выше ворот. Во втором ему не удалось реализовать выход один на один. И это был самый опасный голевой момент в первой половине матча.

После перерыва верный шанс открыть счет в матче упустили хозяева. Партнеры по команде отправили в прорыв по левому флангу Артура Арустамяна. Вингер «Металлурга» сблизился с вратарем и хитро бил в дальний угол — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги мимо ворот.

И тут же последовал достойный ответ. Челябинцы быстро разыграли мяч, доставили его в штрафную площадь соперника. Валерий Горбачик, приняв снаряд, развернулся и тут же нанес точный удар в угол ворот — 1:0 на 52-й минуте.

После забитого гола подопечные Романа Пилипчука продолжали владеть небольшим преимуществом. Однако удвоить счет им не удалось. А на 73-й минуте поплатились за это. Судья усмотрел нарушение в штрафной челябинцев, назначив пенальти. Удар с 11-метровой отметки точно исполнил Даниил Тюменцев. При этом голкипер Даниил Веселов задел мяч кончиками пальцев, однако тот, ударившись о штангу, залетел в ворота — 1:1.

Но это было только начало огненных событий в матче. На 87-й минуте вышедший на замену Станислав Библик после классного паса Валерия Горбачика отправил мяч в ворота и вывел ФК «Челябинск» вперед — 2:1. Казалось, он поставил победную точку. Однако уже в компенсированное арбитром время хозяева ушли от поражения. Мяч попал в руку в штрафной гостей и судья указал на «точку». Все тот же Даниил Тюменцев с пенальти снова выиграл дуэль у Даниила Веселова.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото».

24 апреля. «Металлург» (Липецк) — ФК «Челябинск» — 2:2.

Голы: Валерий Горбачик, 53 (0:1); Даниил Тюменцев, 73 (1:1 — пен); Станислав Библик, 87 (1:2); Даниил Тюменцев, 90+3 (2:2).

ФК «Челябинск» не знает радости побед уже в шести матчах кряду. Перспективы команды побороться за путевку в Первую лигу в этом сезоне становятся все более туманными. В следующем туре южноуральцы сыграют 28 апреля в гостях с клубом «Краснодар-2».