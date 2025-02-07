Генменеджер ФК «Челябинск» Сергей Хабаров оценил трансферы клуба в межсезонье

Он считает, что футбольная команда укрепила свои ряды

Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к старту весенней части сезона-2024/2025. В эти дни команда проходит учебно-тренировочные сборы в Турции. Находится вместе с ней генменеджер клуба Сергей Хабаров. Один из руководителей ФК «Челябинск» в интервью пресс-службе клуба подвел итоги трансферной кампании в зимнее межсезонье, а также объяснил, почему в команде играет так много представителей академии «Чертаново».

«Все планы, которые мы ставили на зимнее межсезонье, — мы их выполнили. Не удалось найти еще одного нападающего, но это объясняется рынком игроков — эта позиция дефицитная. Сильнее футболистов, чем те, которые у нас уже есть, мы не нашли. Думаю, что Илья Грузнов и Валерий Горбачик должны справиться со своей задачей и помогут клубу успешно выступить в весенней части сезона-2024/2025», — заявил Сергей Хабаров.

Генменеджер также полагает, что усилили клуб и ряд опытных игроков. Напомним, что ряды команды пополнили такие футболисты, как Владимир Сугробов, Денис Самойлов и Артем Соколов. По мнению Сергея Хабарова, по своему мастерству и потенциалу они игроки основного состава, должны придать качества в игре команды.

«Взяли мы и молодых ребят на перспективу: Богдан Рогочий, Булат Гатин, Тимофей Комиссаров, Елизар Глухов… Эти футболисты помогут нам не только в ближайшем сезоне, но и в будущем. Все они в перспективе могут стать стабильными игроками основного состава», — добавил Сергей Хабаров.

Ответил специалист и на актуальный вопрос, который часто задают в пабликах и соцсетях болельщики челябинского клуба, а именно: почему в челябинском клубе выступает так много выпускников столичной академии «Чертаново»?

«Это одна из лучших футбольных академий в стране, плюс я там долгое время работал, хорошо знаком с ее воспитанниками. Ну и в целом достаточно хорошо знаю детско-юношеский футбол в России. „Чертановская“ академия собирает лучших ребят со всей России, челябинская — задействует лишь местные ресурсы. Но в регионе делается многое для того, чтобы растить свои кадры. Нужно время, чтобы эта работа начала приносить свои плоды», — объяснил Сергей Хабаров.

Что имеет в виду один из боссов челябинского клуба? Мы уже рассказывали, что в городе появится еще одна профессиональная команда. ФК «Челябинск-2» в новом сезоне будет выступать во Второй лиге Б (группа 4). Именно здесь будут получать нужную соревновательную практику и опыт перспективные местные футболисты. Это позволит им прогрессировать, добавлять в мастерстве, чтобы затем пополнить ряды главной команды города.

«Есть такая не очень хорошая тенденция: если кто-то из челябинских ребят себя проявляет, тут же уезжает в другие футбольные академии страны. Нам нужно остановить этот поток. Поэтому подписали контракты с шестью перспективными ребятами. Рассчитываем на то, что в ФК „Челябинск-2“ они будут прогрессировать», — добавил специалист.

Напомним, что в осенней части сезона-2024/2025 ФК «Челябинск» финишировал на первом месте в группе «Золото». Теперь для выхода в Первую лигу нашей команде осталось сделать небольшой шаг — финишировать в числе двух сильнейших на втором этапе турнира. Если не получится это сделать, есть шанс завоевать путевку и через стыковые матчи. Такое право ФК «Челябинск» получит, если финиширует на третьей позиции.