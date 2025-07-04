Футбольный клуб «Челябинск» вернул на родину Данилу Емельянова

Новобранец южноуральцев родился и вырос в Аше

ФК «Челябинск» объявил имя второго новобранца команды в летнем межсезонье-2025. Контракт с южноуральским клубом заключил уроженец Аши Данила Емельянов. Большую часть карьеры полузащитник провел в ФК «Уфа», на протяжении пяти сезонов выступал в Первой лиге. Информацию о трансфере подтвердили в штабе ФК «Челябинск».

Свою профессиональную карьеру 25‑летний футболист начинал в ФК «Уфа». Его дебют во взрослой команде состоялся в 2020 году. В Первой лиге Данила Емельянов также выступал за «Волгарь» (Астрахань) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В минувшем сезоне он защищал цвета «Нефтехимика». В составе клуба из Татарстана он провел 34 матча и забил 2 гола.

Данила Емельянов стал вторым новобранцем ФК «Челябинск» в летнее межсезонье-2025. Ранее контракт с южноуральским клубом заключил Рамазан Гаджимурадов — еще один игрок, имеющий солидный опыт выступлений в Первой лиге.

Но есть и ощутимые потери. В связи с окончанием арендных соглашений и контрактов покинули Челябинск аж шесть игроков — Владимир Сугробов, Артем Соколов, Кирилл Боженов, Владимир Хозин, Алексей Померко и Илья Грузнов. Все это игроки стартового состава, помогли клубу впервые в его истории завоевать путевку в Первую лигу.

Кроме того, накануне стало известно, что Владимир Ульяновский отправлен в арену в дальневосточное «Динамо». Этот клуб, кстати, возглавляет экс главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников.

Старт сезона-2025/2026 в Первой лиге назначен на 19 июля. Календарь матчей еще неизвестен. ФНЛ опубликует его в ближайшие дни.