/ Джиган станет приглашенной звездой турнира по смешанным единоборствам в Челябинске

Он обеспечит звуковое сопровождение 10 боев.

Турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 93 ознаменует начало лета в Челябинске. Уже известно, что на вечер запланированы 10 боев, в том числе Александра «Шторма» Клеменко с бразильцем Бруно Силвой и американца Джо «Дизеля» Риггса с Артемом Фроловым, а также Валерия «Русского молота» Мясникова с Эноком Солвесом «Тореадором» Торресом.

Специальным гостем спортивного события будет рэпер Джиган. Он обеспечит звуковое сопровождение боев и исполнит свои хиты.

В Челябинск прилетят бойцы из Бразилии, США, Франции, Украины, Лихтенштейна, Финляндии, Узбекистана и Канады, чтобы бросить вызов российским спортсменам. Чемпионы различных зарубежных организаций поднимутся в рейдж, чтобы продемонстрировать свой высочайший уровень и доказать право выступать на турнирах одной из старейших и известных мировых компаний — организации М-1 Global. Челябинск на этом турнире будут представлять 8 молодых и талантливых бойцов. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

На Южный Урал приедет и Николай Валуев. Он станет гостем турнира, а также проведет мастер-класс.

Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 93 пройдет 1 июня в ледовой арене «Трактор». Старт шоу будет дан в 18:00. Билеты уже доступны в продаже. Их цена начинается от 800 рублей.