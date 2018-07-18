/ Рэпер Тимати вручил ключи от черного «Гелендвагена» жителю Троицка

Южноуралец выиграл дорогой внедорожник через соцсети.

Житель Троицка стал обладателем дорогого внедорожника. Алексей Черменев выиграл черный «Гелендваген». Организатором розыгрыша стал известный российский рэпер Тимати. Певец разместил у себя в инстаграме видеоролик с вручением победителю из Троицка «Гелика».

Алексей поздравляю. Рад познакомиться. Ключи в машине, документы в бардачке. Поздравляю! — обратился Тимати к жителю Троицка.

Многие интернет-пользователи заподозрили, что счастливчик из Троицка подставной. Однако жители города лично знают Алексея. Перед его отъездом в Москву с победителем им удалось пообщаться лично.

Мы знаем Алексея. Он действительно живет в Троицке. Работает Алексей в местном кафе. Мы с ним общались, когда узнали такую новость. Он нам сказал, что на днях едет в Москву на встречу с Тимати, который должен ему вручить ключи от автомобиля. Больше он рассказывать ничего не стал, боясь сглазить. — рассказали сайту «Первый областной» жители Троицка.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 17 Июл 2018 в 9:17 PDT

Знакомые и соседи Алексея Черменева ждут его на новом внедорожнике от звезды российской эстрады.