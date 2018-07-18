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/ Рэпер Тимати вручил ключи от черного «Гелендвагена» жителю Троицка

Рэпер Тимати вручил ключи от черного «Гелендвагена» жителю Троицка

Южноуралец выиграл дорогой внедорожник через соцсети.
сегодня в 10:58
  |  Общество

Житель Троицка стал обладателем дорогого внедорожника. Алексей Черменев выиграл черный «Гелендваген». Организатором розыгрыша стал известный российский рэпер Тимати. Певец разместил у себя в инстаграме видеоролик с вручением победителю из Троицка «Гелика».

Алексей поздравляю. Рад познакомиться. Ключи в машине, документы в бардачке. Поздравляю! — обратился Тимати к жителю Троицка.

Многие интернет-пользователи заподозрили, что счастливчик из Троицка подставной. Однако жители города лично знают Алексея. Перед его отъездом в Москву с победителем им удалось пообщаться лично.

Мы знаем Алексея. Он действительно живет в Троицке. Работает Алексей в местном кафе. Мы с ним общались, когда узнали такую новость. Он нам сказал, что на днях едет в Москву на встречу с Тимати, который должен ему вручить ключи от автомобиля. Больше он рассказывать ничего не стал, боясь сглазить. — рассказали сайту «Первый областной» жители Троицка.

Знакомые и соседи Алексея Черменева ждут его на новом внедорожнике от звезды российской эстрады.

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