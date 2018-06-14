/ Чемпионат мира по футболу-2018 стартует в России

Полное расписание матчей группового этапа представлено в материале.

Сегодня, 14 июня, в России пройдет первый матч Чемпионата мира по футболу-2018. Страна впервые в истории принимает такой крупный турнир. Все сборные уже прибыли в принимающие города и провели открытые тренировки перед началом мундиаля. Болельщики желают удачи своим избранникам на протяжении ближайшего месяца.

Грандиозный футбольный праздник откроет встреча России с командой из Саудовской Аравии. Первый мачт турнира пройдет на московском стадионе «Лужники». Как утверждают аналитики, сборные стран-хозяек ни разу не проигрывали в матчах открытия первенства. Игра начнется в 20:00 по местному времени, предварять начало будет грандиозный концерт с участием Робби Уильямса, пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и бразильского футболиста Роналдо. Одним из главных героев станет талисман Чемпионата — волк Забивака.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах и на 12 стадионах. В Москве матчи примут «Лужники» и «Открытие Арена», а также Калининград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Казань, Саранск и Ростов-на-Дону.

Челябинск не остался в стороне от мирового первенства. Житель южноуральской столицы на заказ изготовил 20-метровую фигуру футбольного мяча. Однако места ей до сих пор не нашлось.



Полное расписание матчей группового этапа.