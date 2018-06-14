/ Пенсионерка из Магнитогорска сняла селфи-репортаж с места встречи гостей на ЧМ-2018

Волонтер готовится к первому матчу на «Казань Арене».

Римма Хаялиева из Магнитогорска прибыла в Казань, чтобы принять участие в Чемпионате мира по футболу в качестве волонтера. Пенсионерка будет встречать и провожать болельщиков на стадион. Сейчас команда добровольцев проходит специальное обучение и знакомится со структурой и планировкой спортивного объекта.

После встреч и знакомства с новыми волонтерами у нас прошел первый ознакомительный тренинг с нашим объектом — Ареной Казань. А завтра день будет ещё более насыщенным, ведь мы будем детально обсуждать наш функционал: сервис для зрителей. Все только начинается. — рассказала сайту «Первый областной» Римма Хаялиева.

В волонтерском центре помощники уже получили брендированную экипировку. Это дождевик, толстовка, брюки, футболка, кроссовки, бейсболка, рюкзак и сумка. С помощью специальной аккредитации они смогут беспрепятственно проходить на территорию «Казань Арены», а транспортная карта позволит бесплатно передвигаться по городу до окончания чемпионата. Римма Хаялиева признается: поездка в Казань стала для нее не только новым опытом волонтерской деятельности, но и возможностью повидаться со старыми друзьями — до этого жительница Магнитогорска помогала в проведении Олимпийских игр в Сочи, была добровольцем на «Новой волне», общалась с гостями на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Сегодня собрались все волонтеры со многих городов и стран, которые уже работали на Кубке конфедерации по футболу в прошлом году. С присущим для волонтеров радушием были «обнимашки», а возгласы «Дай пятеру волонтеру» звучали в разных концах волонтерского центра. — добавила волонтер.

Казань стала центром притяжения серебряных волонтеров со всей Россией. В столицу Татарстана съехались представители Архангельска, Набережных Челнов и Чебоксар.

Первый матч на площадке «Казань Арены» состоится уже в субботу, 16 июня. На поле выйдут команды Франции и Австралии.