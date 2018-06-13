/ Выбраны лучшие и худшие марки пива перед Чемпионатом мира по футболу

Роскачество проверило пенные напитки отечественного производства.

Самое вкусное и качественное пиво выбрали в Роскачестве. Поводом стал предстоящий Чемпионат мира по футболу, который начнется завтра, 14 июня. Пенный напиток традиционно ассоциируется с активными болельщиками. В исследование попали 40 марок светлого напитка отечественного производства. Акценты сделаны на качестве продукта и его вкусовых характеристиках.

Большинство людей определяют любимую марку пива по вкусу. И хотя это субъективный параметр, даже для него есть стандарт. Вкус пива по ГОСТу — «чистый, сброженный, солодовый, с хмелевой горечью, без посторонних привкусов». Оценку соответствия этим параметрам проводили представителями пивных союзов и пивоварен, специалисты в области вкуса и аромата пива, эксперты международных корпораций с международными дипломами. — говорится в сообщении ведомства.

Ознакомиться с перечнем марок, получивших положительные оценки, можно в инфографике от Роскачества.

Напоминаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.