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/ Южноуралький боксер Гассиев потерпел первое поражение в карьере

Южноуралький боксер Гассиев потерпел первое поражение в карьере

Спортсмен уступил бой украинцу.
сегодня в 16:35
  |  Спорт

Челябинский боксер Мурат Гассиев не смог одолеть украинца Александра Усика в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии. Встреча состоялась на арен спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. По результатам боя 31-летний представитель Украины стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем Кубка Мохаммеда Али. Южноуралец, в свою очередь, лишился титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF. Поражение титулованного спортсмена прокомментировал бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев.

Я узнал, что Мурат длительное время готовился в условиях среднегорья, оказалось, что он и спустился оттуда совсем недавно. Для меня это достаточно странно, потому что, когда готовились мы, то специально закладывали определенное время на акклиматизацию. Думаю, это могло сказаться. Также важно, что Усик смог нейтрализовать главное оружие Мурата — удары по корпусу и печени. Мурат не смог использовать свое главное оружие, натыкаюсь на противоборство со стороны соперника. Безусловно, Гассиев еще очень молод и потенциал у него большой. — цитирует ТАСС Валуева.

Это поражение стало первым в карьере 24-летнего Мурата Гассиева. Ранее он одержал 26 побед, 19 из них — нокаутом. Для украинца это 15-я победа.

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