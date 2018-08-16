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/ Магнитогорский боксёр хочет сразиться с Денисом Лебедевым

Магнитогорский боксёр хочет сразиться с Денисом Лебедевым

Бой пройдёт в Челябинске 7 сентября.
сегодня в 17:01
  |  Спорт

Боксёр Алексей Зубов выразил желание выйти на ринг против Дениса Лебедева. Уроженец Магнитогорска, который сейчас тренируется в Детройте, сказал, что готов к поединку со знаменитым российским тяжеловесом.

Денис был отличным чемпионом, и я буду рад возможности сразиться с одним из лучших боксёров в первом тяжёлом весе. Я уверен в своей победе. Даже если о бое будет объявлено за непродолжительное время до даты, я всё равно тренировался, и готов показать свой уровень против великого чемпиона. — сказал Зубов порталу BoxingScene.com.

Всего в карьере бойца 17 побед, из них 9 нокаутом, и 1 поражение. Последний раз Алексей Зубов выходил на ринг в январе этого года против Ламонта Каперса и победил в шести раундах решением судей. Последний бой Дениса Лебедева состоялся в июле 2017 года, он победил Марка Флэнагана решением судей.

Мероприятие с участием Дениса Лебедева запланировано на 7 сентября этого года в рамках международного турнира, который пройдёт в Челябинске.

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