/ Челябинский боец готовится к поединку в финале боксерской суперсерии

Боксер и его соперник являются чемпионами мира.

Воспитанник челябинской школы бокса Мурат Гассиев проанонсировал свой бой с украинским соперником Александром Усиком. Это событие — уникальное в мире спорта, потому что на ринге сойдутся два чемпиона мира по версии разных боксерских организаций. Оба бойца находятся в хорошей физической форме и оценивают грядущий турнир как одно и самых важных событий в спортивной жизни.

Конечно, внимание к этому поединку приковано большое, пишется история бокса. Встречаются два непобежденных чемпиона, на кону все пояса. Люди, кстати, говорят, что у меня есть какое-то преимущество, я с этим не согласен. Я думаю, что у Саши есть в России не меньше фанатов, чем у меня, очень много людей поддерживают его, болеют за него. Мое отношение к нему уважительное, как и ко всем соперникам. — сообщил радио «Business FM Челябинск» Мурат Гассиев.

Финал всемирной боксерской суперсерии, в котором сойдутся Мурат Гассиев и Александр Усик, пройдет 21 июля во дворце спорта «Олимпийский». Начало боя в 21:00 по Московскому времени.

Напомним, что Мурат Гассиев родился в Северной Осетии, но успехов добился после занятий в челябинской боксерской школе. Один из первых своих боев спортсмен провел во дворце спорта «Трактор» в 2011 году.