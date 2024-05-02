Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» уверенно выиграл у СКИФа в Суперлиге

Южноуральская команда с победы стартовала в турнире за 5—8‑е места

Гандболисты южноуральского клуба «Динамо-Сунгуль» с победы стартовали в турнире за 5—8‑е места в Суперлиге. В первом матче подопечные Дмитрия Карлова выиграли домашний поединок у СКИФа со счетом 31:26. Ответный матч команды проведут 7 мая в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Обе команды не смогли преодолеть стадию четвертьфинала серии плей-офф Суперлиги. Южноуральцы уступили дорогу многократным чемпионам страны «Чеховским медведям», а краснодарцы не справились с питерским «Зенитом». В очном противостоянии они по итогам двух матчей должны были выяснить, кто достоин сражаться за 5‑е место в Суперлиге, а кто — за 7‑ю позицию.

Матч в Снежинске хозяева площадки провели на хорошем уровне. Уже в дебюте игры «Динамо-Сунгуль» вышел вперед, создав себе небольшое преимущество. Первую половину игры южноуральцы выиграли со счетом 17:13. После перерыва они сохранили победный счет и даже чуть увеличили отрыв. Итог — 31:26 в нашу пользу.

«Два тайма провели достаточно ровно. Понравилось то, как парни в защите сыграли. И в нападении преуспели. Просили ребят концентрации при завершении бросков, они эту установку выполнили. Плюс пять мячей — достаточно скользкий счет, в Краснодаре нужно играть только на победу», — считает главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

Ответный матч состоится 7 мая в Краснодаре. По его итогам определится команда, которая сразится за 5‑е место. Гандболистов «Динамо-Сунгуля» устроит и поражение, но с разницей в счете не более 4 голов.