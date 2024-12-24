Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» вышел в четвертьфинал Кубка России

Южноуральская команда выиграла в гостях у соперников из Воронежа со счетом 33:25

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области вошли в число восьми лучших команд страны. Сегодня, 24 декабря, южноуральцы уверенно победили в гостях у ГК «Воронеж» (33:25) и оформили путевку в четвертьфинал Кубка России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В противостоянии ГК «Воронеж» vs «Динамо-Сунгуль» в 1/8 финала Кубка России фаворитом можно было назвать южноуральскую команду. Именно они лучше выступают в текущем чемпионате Суперлиги (6-е место), имеют более сбалансированный и крепкий состав, а гандболисты — опыт игры на высоком уровне.

Однако фактор своей площадки мог сыграть важную роль в исходе матча. Кроме того, еще совсем недавно команды встречались между собой в Снежинске. И в том матче воронежцы дали бой сопернику, вырвав ничью (21:21).

Но в этот раз борьбы не получилось. Уже в первом тайме южноуральцы показали, что лучше подготовились к поединку, готовы к нему физически и психологически. За счет высоких скоростей и исполнительского мастерства лидеров команды «Динамо-Сунгуль» вырвался вперед и при счете 17:12 завершил первый тайм в свою пользу.

После перерыва подопечные не сбавили обороты, продолжили играть в нужном для себя ключе. Преимущество в счете стало расти. И уже к экватору второго тайма вопрос о победителе был практически снят. Тренерский штаб южноуральской команды даже позволил бросить в бой ближайший резерв, предоставив игровую практику ребятам, которые не так часто выходят на площадку. В итоге 33:25 — более чем уверенная победа «Динамо-Сунгуля».

Гандбол. Кубок России. Мужчины. 1/8 финала.

24 декабря. ГК «Воронеж» (Воронеж) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 25:33 (12:17).

ГК «Воронеж»: Рабушко (6), Сибирев (4), Кривенко (3), Хохлов (3), Грибков (3), Волынец (2), Фролов (1), Арефин (1), Немцев (1), Мухтаров^; Столяров (4/20 — 20%), Палихов (2/16 — 12%).

«Динамо-Сунгуль»: Аркатов (7), Дудик (5), Гредасов (4), Глебов (4), Павельев (3), Резник (3), Демаков (2), Коваленко (2), Раев (2), Кривич (1), Кунгуров, Меркулов, Савелов, Мерц^; Шаров (12/29 — 41%), Холодов (1/9 — 11%).

Соперник «Динамо-Сунгуля» по четвертьфиналу еще не известен. Но вероятнее всего им станет один из клубов «большой четверки» чемпионата страны — «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Чеховские Медведи» (Московская область) или «Пермские Медведи» (Пермь). С последней командой южноуральцы и сыграют ближайший матч в чемпионате Суперлиги. Игра в Снежинске запланирована на 17 января.