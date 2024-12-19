Гандболисты клуба «Динамо‑Сунгуль» потерпели неожиданное поражение в Суперлиге

Южноуральская команда неожиданно уступила аутсайдеру турнира «Акбузату» из Уфы — 31:33

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» потерпел неожиданное поражение от уфимского «Акбузата» в чемпионате российской Суперлиги. Южноуральская команда уступила аутсайдеру турнира со счетом 31:33. Несмотря на поражение, подопечные Дмитрия Карлова сохранили за собой место в шестерке сильнейших Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате Суперлиги наша команда выступает в качестве Робин Гуда — отбирает очки у фаворитов турнира и дарит победы тем, кто ниже по статусу. Вот и в поединке со скромным уфимским «Акбузатом» наши парни дали возможность соперникам вкусить радость победы.

Большую часть матча «Динамо-Сунгуль» вел в счете, выиграл первую половину игры с разницей в два гола — 17:15. И после перерыва южноуральцы контролировали ход поединка. Но затем расслабились: допустили несколько грубых ошибок в атаке, ослабили хватку в обороне, дали сопернику поверить в свои силы.

Хозяева площадки воспользовались таким щедрым подарком, забили несколько важных мячей, забрали концовку матча, выиграв с итоговым счетом 33:31. Это вторая победа «Акбузата» в текущем чемпионате Суперлиги.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

18 декабря. «Акбузат» (Уфа) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 33:31 (15:17).

«Акбузат»: Наумук (5), Тропин (5), Трушин (3), Лукьянцев (3), Мишин (3), Насибуллин (3), Латыпов (3), Князев (2), Гноевой (2), Мишустин (2), Злыгостев (2), Артамонов, Василенко; Попов (6/19 — 31%), Веденин (3/20 — 15%).

«Динамо-Сунгуль»: Дудик (9), Павельев (5), Аркатов (5), Гредасов (3), Демаков (3), Коваленко (2), Кунгуров (1), Резник (1), Кривич (1), Раев (1), Меркулов, Глебов; Шаров (8/37 — 21%), Холодов (1/3 — 33%).

Обидное поражение никак не отразилось на турнирном положении «Динамо-Сунгуля». Южноуральская команда сохранила за собой 6-е место. В текущем году ей предстоит сыграть еще один поединок. В рамках Кубка России подопечные Дмитрия Карлова сыграют 24 декабря в гостях с ГК «Воронеж».