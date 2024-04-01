Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» вырвал победу у одноклубников из Астрахани

Южноуральская команда поднялась на 7‑е место в чемпионате российской Суперлиги

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области на финише регулярного чемпионата в Суперлиге победил в гостях у одноклубников из Астрахани. Южноуральская команда выиграла со счетом 29:27 и опередила соперников в турнирной таблице, поднявшись на 7‑е место, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

В первом тайме команды здорово сыграли в обороне, завершив его со счетом 11:11 — низкая результативность для гандбольных поединков. Зато после перерыва южноуральская команда добавила в движении, стала активней играть в атаке. Это помогло «Динамо-Сунгулю» вырваться вперед и контролировать ход матча.

Тем не менее астраханское «Динамо» нашло в себе силы на то, чтобы сократить разрыв в счете. В нервной и драматичной концовке удача улыбнулась южноуральскому клубу. В последней своей атаке игроки «Динамо-Сунгуля» забросили мяч, который в итоге стал победным — 29:27.

«Игра получилась очень нервная и равная. В первом тайме нашу команду подвело завершение атак. Кроме того, допустили слишком много ненужных потерь мяча. Во втором тайме более удачно сыграли в нападении, в защите неплохо справлялись, ну и голкипер Иван Шаров очень много помог в воротах», — отметил после матча главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига.

31 марта. «Динамо» (Астрахань) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 27:29 (11:11).

«Динамо-Сунгуль»: Кутепов (4), Демаков (4), Савелов (4), Ермаков (3), Коваль (3), Павельев (3), Кривич (3), Кунгуров (1), Коваленко (1), Шаров (1), Дудик (1), Раев (1), Глебов, Резник.

Лучшим и игроком матча признан голкипер ГК «Динамо-Сунгуль» Иван Шаров, сделавший 19 сейвов. Следующий матч «Динамо-Сунгуль» проведет на домашней площадке в Снежинске — 10 апреля наша команда сыграет с краснодарским клубом «СКИФ».