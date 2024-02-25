Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» досрочно вышел в плей‑офф Суперлиги

Южноуральская команда спустя шесть лет вышла в следующий раунд соревнований

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» за три тура до финиша регулярного чемпионата в российской Суперлиге обеспечили себе участие в плей-офф. Южноуральская команда одержала победу в гостях над саратовским «СГАУ» со счетом 28:26. Благодаря этому успеху подопечные Дмитрия Карлова выступят в играх на выбывание во втором раунде соревнований, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

То, что «Динамо-Сунгуль» сможет решить задачу-минимум на сезон и выйдет в плей-офф, стало понятно уже к середине регулярного чемпионата. Подопечные Дмитрия Карлова уверенно набирали очки в играх с равными или уступающими в классе соперниками, а иногда и цеплялись за баллы в матчах с фаворитами чемпионата. Чего стоит историческая победа южноуральцев над самым титулованным клубом страны «Чеховскими медведями»!

Поединок с командой «СГАУ-Саратов» наша команда провела собранно, дисциплинированно и надежно в обороне. На протяжении всего матча «Динамо-Сунгуль» вел в счете. Хотя и нельзя сказать, что соперник не имел шанса на успех. В определенные отрезки игры саратовцы могли переломить ход поединка.

«Динамо-Сунгуль» закрепился на 7-й строчке в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 18 очков. Такие же показатели у астраханского «Динамо». А это значит, что наша команда может улучшить свою позицию перед стартом первого раунда плей-офф. Но вряд ли это будет иметь большое значение. Соперник у южноуральцев будет в любом случае серьезный — «Чеховские медведи», питерский «Зенит» или «Пермские медведи». Каждая из этих трех команд будет фаворитом в играх на выбывание с южноуральским коллективом.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Регулярный чемпионат. Оставшиеся матчи команды «Динамо-Сунгуль»:

25 марта. «Динамо-Сунгуль» — «СКИФ» (Краснодар).

31 марта. «Динамо» (Астрахань) — «Динамо-Сунгуль».

6 апреля. «Динамо-Сунгуль» — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Однако в нынешнем сезоне подопечные Дмитрия Карлова приучили специалистов гандбола и болельщиков к приятным сюрпризам. И кто знает, может быть, в плей-офф «Динамо-Сунгуль» может еще сотворить чудо и сотворить сенсацию.