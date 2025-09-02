Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» потерпел поражение в первом матче сезона

Южноуральская команда в гостях уступила «СГАУ‑Саратов» со счетом 30:34

В гандбольной Суперлиге с поражения стартовал в новом сезоне клуб «Динамо-Сунгуль». Южноуральская команда в равном поединке уступила в гостях «СГАУ-Саратов» — 30:34. В составе соперников фантастический матч провел голкипер волжан Игорь Сергеев. Благодаря его надежной игре и сейвам хозяева праздновали успех, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра в Саратове обещала быть непростой для обеих команд. Еще в прошлом сезоне оба матча между соперниками получились равными и боевыми. Стоило ожидать подобной битвы и на старте нового сезона в Суперлиге. Тем более что на старте таких турниров многое решает не мастерство и подбор исполнителей, а то, насколько команды хорошо подготовились к турниру, в какой физической форме находятся игроки.

Начали поединок чуть лучше гости. Они завладели преимуществом и вели к исходу 10-й минуты с разницей в 2 мяча — 7:5. Впрочем, хозяева не давали им уйти в отрыв, а к 23-й минуте и вовсе сравняли счет. А тут еще и красную карточку получил опытнейший полусредний южноуральцев Алексей Павельев. Впрочем, первая половина игры завершилась-таки в пользу «Динамо-Сунгуля» — 17:16. Отметим, что неплохо ее провел новобранец команды Иван Харитонов, реализовавший все три выхода с правого края.

Не менее напряженным получился и второй тайм. В нем какое-то время сохранялся паритет, а затем последовал необъяснимый провал южноуральской команды. В течение 6 минут наши парни не могли реализовать свои атаки. Это привело к тому, что к исходу 11-й минуты хозяева вели в счете уже 4 мяча — 24:20.

Главный тренер «Динамо-Сунгуля» Дмитрий Карлов вовремя взял тайм-аут, он сумел привести своих подопечных в чувство. Нашим парням удавалось в позиционных атаках выводить игроков на ударные позиции. Беда в том, что поймал кураж голкипер саратовцев Юрий Сергеев. В какой-то момент у него процент отраженных бросков составлял 44% — космическая цифра вратарей в гандболе. Для сравнения: у голкиперов южноуральцев к концу матча была статистика такая: Мартыненко — 19%, Холодов — 11%.

Кроме того, у волжан «нарисовался» и лидер в нападении — 21-летний Роман Шишков забросил один мяч, затем второй и поверил в то, что в этом матче может исполнять роль гандбольного Месси. В итоге он набросал 8 мячей в ворота южноуральцев, став самым результативным игроком поединка.

Увы, концовка осталась за «СГАУ-Саратов». Волжане довели матч до победы, выиграв со счетом 34:30.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига.

2 сентября. «СГАУ-Саратов» (Саратовская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 34:30 (16:17).

«СГАУ-Саратов»: Сорока (8), Шишков (8), Пономарев (5), Силко (4), Сергель (3), Добрынин (2), Рабушко (1), Кожедуб (1), Столяров (1), Гончаренко (1), Филиппов, Кузьмин, Рябов; Сергеев (15/33 — 45%), Никабадзе (2/14 — 14%).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (6), Харитонов (4), Резник (4), Глебов (3), Дудик (3), Раев (2), Павельев (2), Коваленко (2), Аркатов (2), Булкин (1), Кривич (1), Насибуллин, Меркулов; Мартыненко (6/31 — 19%), Холодов (1/9 — 11%).

Следующий матч «Динамо-Сунгуль» также проведет на выезде. Нашей команде предстоит сыграть 6 сентября в Краснодаре с местным СКИФом.

Фото: пресс-служба ГК «СГАУ-Саратов».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).