Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» выиграл домашний турнир в Челябинске

Южноуральская команда одержала три победы в трех матчах

В Челябинске завершился гандбольный предсезонный турнир, посвященный памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. Обладателем Кубка стали хозяева соревнований — «Динамо-Сунгуль» одержал победу во всех трех матчах, выиграв у соперников из Казани, Уфы и Московской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Гандбольный турнир стал для участвовавших в нем команд генеральной репетицией перед стартом нового сезона. В Челябинске выступили два коллектива из Суперлиги, еще два представляют Высшую лигу чемпионата России.

Южноуральская команда одержала три победы в трех матчах. В поединках с соперниками из лиги рангом ниже проблем не возникло: «Динамо-Сунгуль» уверенно выиграл у казанского «Зиланта» (34:24) и подмосковного клуба «Чеховские медведи — 2» (32:27). Матч с командой Суперлиги получился более упорным и равным. Лишь под занавес игры южноуральцы сломили сопротивление уфимского «Акбузата» (29:28).

Гандбол. Мужчины. Турнир памяти Давыдова. Челябинск, 25—27 августа. Результаты матчей:

25 августа. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зилант» (Казань) — 34:24

26 августа. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Акбузат» (Уфа) — 29:28

27 августа. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Чеховские медведи — 2» (Московская область) — 32:27.

Чемпионат российской Суперлиги сезона-2023/24 стартует уже в начале сентября: 8-го числа «Динамо-Сунгуль» принимает на своей площадке ставропольский «Виктор». Игра пройдет в Снежинске.