Гандболисты «Динамо-Сунгуля» с победы стартовали в российской Суперлиге

Южноуральская команда выиграла у ставропольского «Виктора» — 30:27

Сегодня, 8 сентября, стартовал новый гандбольный сезон для команды «Динамо-Сунгуль». Южноуральский клуб в чемпионате российской Суперлиги на своей площадке одержал победу над ставропольским «Виктором» — 30:27. В напряженном и равном поединке подопечные Дмитрия Карлова здорово провели концовку матча, добившись успеха на последних минутах игры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды подошли к очному поединку в хорошем расположении духа. ГК «Динамо-Сунгуль» выиграл три матча из трех на домашнем предсезонном турнире памяти Виктора Давыдова, завоевав трофей. Хотя этот успех не должен был вводить в заблуждение: все-таки в Челябинск прибыли отнюдь не гранды российского гандбола.

То ли дело ставропольский «Виктор» — команда на порядок серьезней, мастеровитей и сыгранней. В минувшем сезоне южане стали возмутителями спокойствия в Суперлиге — достойно прошли «регулярку» и добрались до «бронзового» матча, где уступили «Пермским медведям». И в стартовавшем сезоне уже имели в своем активе одну победу, более чем уверенно выиграв у себя дома «СГАУ-Саратов» — 42:23.

Что касается «Динамо-Сунгуля», то в период межсезонья клуб значительно обновил состав и тренерский штаб. Предстояло выяснить насколько готова команда к тому, чтобы бороться за высокие места в чемпионате-2023/2024? Матч с крепким «Виктором» должен был частично дать ответ на этот вопрос.

Начало встречи осталось за хозяевами. Южноуральцы здорово комбинировали в атаке, неплохо отрабатывали в обороне. А тут еще и голкипер помог партнерам по команде обрести уверенность — Евгений Лысаков дважды подряд отбил 7-метровые броски соперника. Особенно активными на первых порах в составе хозяев были Алексей Павельев и Павел Демаков. Первый часто успешно брал игру на себя, второй закружил голову оппонентам своими перемещениями с фланга на фланг.

Впрочем, «Виктор» не отпускал, разница в счете долгое время составляла 1-2 гола. У ставропольцев основная угроза в атаке исходила от Павла Максимова. Достойно на последнем рубеже действовал и знакомый челябинским болельщикам голкипер Станислав Третынко. А на последних секундах у хозяев здорово бросил на последних секундах Леонид Кутепов, который впервые в матче создал небольшой задел в «+3» мяча.

После перерыва «Динамо-Сунгуль» огорошил гостей еще двумя точными безответными голами — 17:12 — это уже серьезно. Пришлось наставнику гостей Владимиру Полетаеву брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. На первых порах это принесло свои плоды — ставропольцы наладили игру в нападении.

Показалось, что во втором тайме обе команды стали играть с более ярко выраженным акцентом на атаку. Обе быстро проходили середину площадки, старались быстрей завершить свои действия результативным броском. Увеличилось и количество стремительных контратак. А затем случился необъяснимый провал в исполнении хозяев. Две грубые ошибки в атаке, потеря и гости сокращают отставание в счете до минимума — 20:19.

«Виктор» почувствовал запах крови. И еще добавил агрессии в нападении. Удавалась игрокам ставропольского клуба и игра в позиционном нападении. При равном счете вынужден был взять тайм-аут уже наставник ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

На экваторе второго тайма гости впервые в игре вышли вперед — 22:23. Правда, ненадолго — Павел Демаков и Алексей Павельев вовремя «расчехлили» свои «пушки». Тем не менее, южноуральцам с каждым разом все сложней приходилось доводить свои атаки до логического завершения — в защите оппоненты перекрывали все зоны и умело страховали друг друга.

За 5 минут до конца матча «Динамо-Сунгулю» удалось сравнять счет — 27:27. Разыгрывающий южноуральцев Павел Кунгуров стал чаще нагружать мячами Алексея Коваля. Тот не подвел, отметившись двумя точными попаданиями. Становилось очевидным, что выиграет поединок команда, которая допустит меньше ошибок в концовке игры. Хозяева площадки здесь были сильней. 30:27 — яркая и красивая победа южноуральцев.

Следующий поединок «Динамо-Сунгуль» проведет в гостях против самого титулованного клуба страны — 17 сентября наши парни сыграют с «Чеховскими Медведями».