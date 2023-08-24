Федерация гандбола России утвердила состав участников чемпионата Суперлиги сезона-2023/24

В турнире примут участие 12 команд, в том числе «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области

Стал известен полный состав участников чемпионата российской Суперлиги среди мужских команд сезона-2023/24. Федерация гандбола России также утвердила согласованный клубами календарь матчей чемпионата. В нем примут участие 12 команд, в том числе и «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Состав участников российской Суперлиги претерпел лишь одно изменение. Вместо исключенного по ходу прошлого сезона из-за финансовых проблем клуба «Донские казаки» на чемпионате-2023/24 выступит победитель Высшей лиги минувшего сезона волгоградский «Каустик».

Таким образом, на новом чемпионате Суперлиги выступят, как и прежде, 12 команд: ЦСКА (Москва), «Пермские медведи», «Чеховские медведи», «Виктор» (Ставрополь), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо Астрахань», СКИФ (Краснодар), «СГАУ-Саратов», «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область), «Акбузат» (Уфа), «Скиф» (Омск) и «Каустик» (Волгоград).

Турнир стартует в воскресенье, 3 сентября, матчем «Виктор» — «СГАУ-Саратов». Южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль» первый матч нового сезона проведет на своей площадке в Снежинске 8 сентября против «Виктора». Регулярный чемпионат завершится 7 апреля. По его итогам восемь сильнейших команд выйдут в плей-офф, остальные сыграют в турнире за 9–12-е места.

Напомним, что в сезоне-2022/23 гандболисты «Динамо-Сунгуля» не смогли выйти в плей-офф, заняв итоговое 9-е место на чемпионате Суперлиги. В текущем межсезонье в команде произошли большие изменения в составе, а тренерский штаб возглавил чемпион мира — 1993 Дмитрий Карлов. Кроме того, в клубе произошел ребрендинг и был представлен новый логотип и талисман команды.