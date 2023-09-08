Дмитрий Карлов: «Челябинская область достойна сильного гандбольного клуба»

Главный тренер клуба «Динамо-Сунгуль» видит своей задачей вернуть региону победные традиции

Сегодня в Снежинске стартует новый гандбольный сезон для клуба «Динамо-Сунгуль». В межсезонье южноуральский коллектив произвел ребрендинг, обновил состав и пригласил на должность главного тренера известного в прошлом гандболиста, чемпиона мира — 1993 Дмитрия Карлова. Новый наставник команды в интервью Первому областному информагентству рассказал о целях и задачах клуба на сезон и о том, каким видит развитие южноуральской команды в перспективе.

— Дмитрий Владимирович, вы много лет карьеры отдали Краснодару — в качестве игрока и тренера СКИФа. В гандбольной среде ваш переезд в Челябинск стал неожиданным. Почему решили согласиться возглавить «Динамо-Сунгуль»?

— Приглашение поработать с южноуральской командой я получил еще по ходу прошлого сезона. Тогда вместе со СКИФом нам удалось решить поставленную задачу выйти в плей-офф. Но руководство краснодарского клуба не стало давать какие-то конкретные ответы по работе на следующий сезон. А тут директор ГК «Динамо-Сунгуль» предложил возглавить южноуральскую команду. Взвесив все за и против, я решил, что пора принимать новый вызов.

— Даже несмотря на то, что вы «прикипели» к Краснодару и он стал для вас вторым домом.

— Я благодарен этому городу за все, что он мне дал. Здесь я и состоялся как игрок. Но зачем мне привязываться к какому-то определенному месту? Я работал и в Астрахани, много лет провел как игрок в Европе. Поэтому и принял приглашение команды из Челябинской области. Подкупает то, что здесь хорошие гандбольные традиции, на высоком уровне выступал как челябинский, так и снежинский клуб.

— Увидели здесь потенциал и перспективы развития?

— Именно! Челябинская область достойна того, чтобы у нее был сильный гандбольный клуб, способный бороться за медали чемпионата России. Вижу своей задачей вернуть эти традиции. Да, будет непросто, предстоит проделать большой объем работы. Но планы такие есть.

— А есть от чего отталкиваться?

— Да, хотя и в межсезонье команду покинули ряд игроков. Однако на их места пришли другие ребята, они хорошо влились в коллектив. И я считаю, что они компенсировали потери в составе. Я ими доволен. Перед нами стоит конкретная задача — попасть в восьмерку сильнейших в регулярном чемпионате и выйти в плей-офф. Должны справиться.

— Обратил внимание, что на позиции «линейного» в команде нет мощных и высокорослых игроков. Это является проблемой?

— Нет. А покажите мне команду, где есть игроки такой фактуры. У большинства клубов такая же ситуация. Гандбол сильно изменился за последние годы, стал более скоростным. И сама игра строится иначе. Возможно, раньше такие игроки были востребованы — им доставляли мяч, и они с позиции силы продавливали оборону соперника за счет своей мощи. Сейчас так не играют. Линейным игрокам должны помогать центральные защитники. У нас в клубе игроки высокого класса на этих позициях есть.

— То есть гандбол стал быстрее, но потерял в красоте и технике, верно?

— Не совсем так. Мне кажется, зрителям больше нравится атлетичный и скоростной гандбол. Весь мир в него так играет. Хотя соглашусь, что в советское время игроки были более техничные. Хотя есть и другие примеры. Скажем, в Краснодаре мне очень нравился Вячеслав Касаткин. Вроде и невысокий игрок, но очень цепкий. Если партнеры доводили до него мяч, можно было быть уверенным, что тот либо гол забьет, либо заработает семиметровый.

— Итак, современный гандбол стал быстрым. А российский в каком направлении движется?

— Задаете больной вопрос (улыбается). К сожалению, мы очень отстаем в подготовке игроков, нет свежей крови и сильных молодых перспективных ребят.

— В плане популярности и медийности уровень чемпионата России по гандболу уступает аналогичным турнирам по баскетболу, волейболу и даже регби. Про футбол и хоккей уже и не говорю.

— Мне сложно проводить какие-то параллели, потому что сконцентрирован на своей работе. Кроме того, достойно представлен гандбол в Чехове, Ставрополе, Краснодаре… Сильная женская команда в Ростове-на-Дону. И она собирает много болельщиков на домашних матчах. Наверное, менеджменту клубов нужно больше работать в этом направлении. И надо учитывать, в каких городах представлены гандбольные команды. Там может быть большая конкуренция в борьбе за зрителя. Взять тот же Челябинск — хоккейный город. А ведь здесь есть неплохие команды по футболу, баскетболу, волейболу. В такой среде гандболистам сложно обратить на себя внимание.

— Вы всю жизнь в гандболе. Обидно, что этот вид спорта теряет свои позиции?

— Конечно, хотелось бы, чтобы он динамично развивался, прогрессировал. Раньше болельщики почему ходили на гандбол? Потому что сборная России была на слуху, побеждала на чемпионатах мира. Зритель и ходил посмотреть на игру топовых игроков. Наши клубы успешно выступали в еврокубках. А сейчас мы варимся в собственном соку.

— Может быть, ситуация изменилась бы, если бы игры чемпионата России чаще показывали на федеральных телеканалах.

— А раньше их разве показывали? Думаю, не в этом дело. Кстати, в прошлом сезоне центральные и рейтинговые поединки «Матч-ТВ» транслировал. У Суперлиги появился титульный спонсор, вырос общий уровень команд. Развитие идет, не все так плохо.

— Положительный момент национального чемпионата в том, что появилось как минимум пять-шесть команд, претендующих на золото.

— Верно, и это стимулирует конкуренцию, матчи становятся зрелищными, в них есть накал и борьба. Раньше «Чеховские медведи» вполсилы могли играть и побеждать любого соперника. Теперь же им навязали острое соперничество, и это здорово!

— Владимир Максимов уже устал от гандбола и не находит в себе мотивацию?

— Нет, он живет гандболом. И всегда стремится показать со своим клубом максимальный результат. Просто конкуренты подтягиваются, уровень соперников становится выше.

— Не скрывают своих амбиций в Санкт-Петербурге.

— Да, у команды появился мощный спонсор в лице «Газпрома». Думаю, «Зенит» в этом сезоне будет претендовать не только на медали, но и на победу в Суперлиге. В межсезонье команда значительно усилилась, провела хорошую селекцию.

— А «Динамо-Сунгуль»? Когда южноуральская команда сможет претендовать на высокие места?

— Сложный вопрос. Работать надо.

— У вас челябинский гандбол с какими именами ассоциируется?

— Будучи игроком, я много раз приезжал сюда. В то время команда «Полет» гремела на всю страну, была одним из лидеров отечественного чемпионата. Конечно же, хорошо помню Валерия Гопина, Вячеслава Мешкова, Николая Янченко. Затем было новое поколение отличных игроков, выделю Алексея Французова, Станислава Кулинченко, Василия Дубоносова.

— С Валерием Гопиным вы брали золото чемпионата мира — 1993 в составе российской сборной.

— Да, он играл на позиции крайнего вингера, а я разыгрывающего. Знаю, что он сейчас в Челябинске живет. С ним еще не виделся, но буду рад встретиться и пообщаться. С Лешей Французовым играли в чемпионате Германии в одном клубе. Стас Кулинченко был гендиректором женского клуба «Кубань», сейчас он возглавляет в Краснодаре спортшколу по единоборствам. Ребят разбросало по городам и странам. Сколько хороших игроков прошло школу челябинского «Полета». Поэтому и хотелось бы помочь региону вернуть победные традиции, построить сильный и боеспособный клуб.