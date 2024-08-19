Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» выиграл домашний предсезонный турнир

Завершился 17‑й по счету турнир памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» выиграли домашний предсезонный турнир в Челябинске, посвященный памяти В. Ф. Давыдова. Южноуральская команда выиграла все три матча. Ключевым стал заключительный поединок, в котором подопечные Дмитрия Карлова оказались сильнее уфимского «Акбузата», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состав участников 17-го по счету турнира, посвященного памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова, был вполне представительным. Помимо хозяев в нем был представлен уфимский «Акбузат», а также два сильнейших клуба Высшей лиги — казанский «Зилант» и омский «Скиф».

Впрочем, все три соперника хоть и достойные, но уступали в классе хозяевам турнира. «Динамо-Сунгуль» и подтвердил статус фаворита, выиграв все три поединка. Но не все игры для нашей команды сложились просто. Уже в стартовом матче подопечным Дмитрия Карлова пришлось изрядно попотеть, чтобы взять верх над «Скифом». Лишь в концовке им удалось-таки вырвать победу — 28:26.





Во второй день турнира, правда, южноуральцы покуражились над клубом из Татарстана. Причем в первую очередь игроки «Динамо-Сунгуля» здорово проявили себя в атаке, забросив аж 39 мячей, выиграв матч с разницей в 15 голов.

Гандбол. Турнир памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова. Результаты матчей:

16 августа

«Акбузат» (Уфа) — «Зилант» (Казань) — 25:24.

«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Скиф» (Омск) — 28:26.

17 августа

«Акбузат» (Уфа) — «Скиф» (Омск) — 38:33.

«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зилант» (Казань) — 39:24.

18 августа

«Зилант» (Казань) — «Скиф» (Омск) — 23:23.

«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Акбузат» (Уфа) — 34:31.

Решающим для выявления победителя стал заключительный матч турнира, в котором «Динамо-Сунгулю» противостоял уфимский «Акбузат». В равном поединке чуть сильнее были южноуральцы — 34:31. Они и завоевали трофей, выиграв домашний предсезонный турнир.

Итоговое положение команд:

1. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 6 очков.

2. «Акзубат» (Уфа) — 4 очка.

3. «Скиф» (Омск) — 1 очко.

4. «Зилант» (Казань) — 1 очко.

Отметим, что первый матч в чемпионате российской Суперлиги сезона-2024/2025 наша команда сыграет уже 27 августа. «Динамо-Сунгулю» предстоит открывать турнир в гостевом поединке с краснодарским «СКИФом».